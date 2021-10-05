莫文蔚結婚10週年示愛初戀丈夫　疫情分隔憑新歌剖白：戀一生未厭

「情歌天后」莫文蔚相隔20年推出廣東話專輯《The Voyage》，即榮登香港唱片榜的冠軍。加上適逢是莫文蔚與初戀丈夫Johannes結婚的10週年，她笑言這殊榮是慶祝結婚週年最好的禮物。莫文蔚更隨即發文向丈夫示愛：「不管何時何地，寶貝，我愛著你。」並在帖文下Hashtag「戀一世的愛」。莫文蔚曾與周星馳傳過緋聞，更與馮德倫有過8年戀情，最後仍是嫁給初戀，緣份原來早就出現。



莫文蔚相隔20年推出廣東話專輯《The Voyage》，即榮登香港唱片榜的冠軍。(莫文蔚@微博)

現年51歲的莫文蔚早前除推出玩味感重的新歌《婦女新知2021》外，近期莫文蔚更推出全新的廣東話專輯《The Voyage》，部分歌曲除講述莫文蔚在樂壇與電影所獲得的成績之餘，她亦以《The Way You Make Me Feel》、《初戀》和《戀一世的愛》等3首情歌寄意與初戀男友Johannes的愛情寫照。

專輯《The Voyage》獲得唱片榜的冠軍時，莫文蔚也言這是給予她最好的結婚禮物。以往的莫文蔚總會放下繁重的工作，與丈夫Johannes慶祝結婚週年，但無奈今年因疫情所限，兩人分隔異地未能相見，但莫文蔚卻以《戀一世的愛》這首歌的歌詞向丈夫Johannes示愛，更發布不少與丈夫的合照回憶甜蜜。

戀一世的愛，刻骨銘心；為你願意等，溫水似的吻；終於發生，暖在我心。 《戀一世的愛》歌詞

莫文蔚的新情歌《戀一世的愛》赤裸裸向丈夫Johannes表達愛意，讓人刻骨銘心，歌詞亦有提到：「用我的愛念換你的信念，未變的志願戀一生也未厭。」以往曾經歷過數段感情的莫文蔚，除有讓人熟悉的是她與周星馳的緋聞，以及和馮德倫的戀情曾成為一時佳話外，但最終她還是在愛情路上遇上她的最愛，並在2011年與相識多年的初戀男友成婚，收獲幸福的愛情。

【按圖看】51歲的莫文蔚與初戀丈夫結婚，最終在情路兜兜轉轉多年情歸初戀，近日更迎來結婚10週年▼▼▼

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莫文蔚過往戀愛皆有緣無份 與馮德倫8年情逝最為人熟悉？

莫文蔚（Karen）與「喜劇之王」周星馳曾經傳過緋聞，不過戀情始於未被當時人承認。 (《回魂夜之整鬼專家》劇照)

情歌天后莫文蔚（Karen）生於書香世家，但她卻沒有被規條限制自己的思想，反而養成我行我素，敢於自我的個性。莫文蔚年紀輕輕便隻身前往英國留學，機緣巧合下結識音樂創作人雷頌德，在對方的鼓勵下在1993年加入樂壇，不過血液中留着反叛基因的她認為「玉女形象」並不吸引，於是她竟放膽全裸上陣和剪掉一頭長髮變為光頭來拍攝宣傳照，獨特個性吸引「喜劇之王」周星馳為她鍾情。

「情歌天后」莫文蔚（Karen）甚有個人風格。(mokabyebaby@IG)

有傳周星馳只看了莫文蔚（Karen）一眼，便被她散發的獨特氣質所吸引，更邀請她參與拍攝電影《大話西遊》。當時有傳指莫文蔚介入了周星馳與朱茵的戀情，更曾被人稱為第三者，其後周星馳和莫文蔚一直情侶檔合作拍攝，如《喜劇之王》和《少林足球》，但二人傳聞中的戀情始於未被當事人承認。

那年，莫文蔚（Karen）發行了一首《他不愛我》的單歌，有指歌曲彷彿在說着她與周星馳的故事，歌詞是這樣說：「他不愛我，牽手的時候太冷清，擁抱的時候不夠靠近。」和「他不愛我儘管如此，他還是贏走了我的心。」其後莫文蔚認識了馮德倫，兩人互生情愫，直到2006年，莫文蔚憑着電影《童夢奇緣》入圍香港電影金像獎最佳女主角提名時，兩人才破天荒牽手走紅毯，戀情才得以公開，可惜一年後莫文蔚卻宣布兩人8年情已結束，沒有第三者，只因情淡而分開，並以歌曲《其實我一直都想對你說》向馮德倫剖白心聲。

【接下圖看】莫文蔚現年51歲仍保養得宜，凍齡美貌十年如一日。▼▼▼

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莫文蔚與初戀分手後16年再重遇成婚 證真愛是不怕等待

莫文蔚（Karen）與初戀男友分開16年後重遇，並於2011年結婚，兜兜轉轉原來對的人一早遇上 (莫文蔚@微博)

或許是人們常說：「緣是天意，份是人為。」你拼命去守護一段愛情，但愛情卻在你不經意的時候，慢慢地離逝，就如莫文蔚與周星馳和馮德倫的愛情般。也許就是戀愛經歷多了，才了解自己真正的需要，原來一早已遇上。

回復單身的莫文蔚與17歲的初戀情人在命運交錯下，再次將生命交集在一起，在2003年，當時莫文蔚仍與馮德倫相戀，在德國拍外景時意外再次遇上初戀男友Johannes，那時莫文蔚在彼此曾經吃飯的餐廳相遇，當時彼此都有另一半，但他們卻保持友好的聯絡，畢竟戀情事過境遷卻在故地遇上曾經所愛的人，是一種不能言喻的緣份。

談戀愛，就是要開開心心，不開心，就別談！ 莫文蔚（Karen）

二人重遇後4年，即2007年，當時已與馮德倫分手的莫文蔚被初戀男友Johannes邀請到德國散心，那時Johannes也回復單身的狀態，兩人卻能感受到彼此的心意，那種怦然心動的感覺讓二人再一次走到一起，就如《婦女新知2021》歌詞中所言「戀要失過 先發現最 「啱身」的一個」。

莫文蔚與初戀男友Johannes更於2011年兩人相識的30周年，選擇在意大利舉行婚禮，延續當初的愛情，兜兜轉轉，原來對的人一早遇上。在2017年的情人節時，莫文蔚更為丈夫送上一首歌《I Do》向世界宣告，能遇上彼此，不變初心，是如此的幸福。

當世界一直在變，你沒變。當不早不晚，走到了這一天，感覺像無限初戀。

【接下圖看更多】莫文蔚與德國籍丈夫Johannes的合照，讓人感受到真愛是需要等待。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】60歲的張學友近年專注舉辦世界巡迴演唱會外，也嘗試全新的音樂風格，與歌手李幸倪（Gin Lee）推出合唱歌《日出時讓街燈安睡》，而張學友對待愛情亦如事業一樣專情認真，而張學友結婚25年零緋聞，更感激太太付出：你開心是我最大成就？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】早前林盛斌曬太太美腿照示愛，而阿Bob曾多次在訪問中提到現在所擁有的全歸功於妻子，更表示自己曾因心臟出事險死：陪伴家人比賺錢重要。▼▼▼