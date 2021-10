莫文蔚結婚10週年示愛初戀丈夫　疫情分隔憑新歌剖白：戀一生未厭

「情歌天后」莫文蔚相隔20年推出廣東話專輯《The Voyage》,即榮登香港唱片榜的冠軍。加上適逢是莫文蔚與初戀丈夫Johannes結婚的10週年,她笑言這殊榮是慶祝結婚週年最好的禮物。莫文蔚更隨即發文向丈夫示愛:「不管何時何地,寶貝,我愛著你。」並在帖文下Hashtag「戀一世的愛」。莫文蔚曾與周星馳傳過緋聞,更與馮德倫有過8年戀情,最後仍是嫁給初戀,緣份原來早就出現。



莫文蔚相隔20年推出廣東話專輯《The Voyage》,即榮登香港唱片榜的冠軍。(莫文蔚@微博)

現年51歲的莫文蔚早前除推出玩味感重的新歌《婦女新知2021》外,近期莫文蔚更推出全新的廣東話專輯《The Voyage》,部分歌曲除講述莫文蔚在樂壇與電影所獲得的成績之餘,她亦以《The Way You Make Me Feel》、《初戀》和《戀一世的愛》等3首情歌寄意與初戀男友Johannes的愛情寫照。

專輯《The Voyage》獲得唱片榜的冠軍時,莫文蔚也言這是給予她最好的結婚禮物。以往的莫文蔚總會放下繁重的工作,與丈夫Johannes慶祝結婚週年,但無奈今年因疫情所限,兩人分隔異地未能相見,但莫文蔚卻以《戀一世的愛》這首歌的歌詞向丈夫Johannes示愛,更發布不少與丈夫的合照回憶甜蜜。

戀一世的愛,刻骨銘心;為你願意等,溫水似的吻;終於發生,暖在我心。 《戀一世的愛》歌詞

莫文蔚的新情歌《戀一世的愛》赤裸裸向丈夫Johannes表達愛意,讓人刻骨銘心,歌詞亦有提到:「用我的愛念換你的信念,未變的志願戀一生也未厭。」以往曾經歷過數段感情的莫文蔚,除有讓人熟悉的是她與周星馳的緋聞,以及和馮德倫的戀情曾成為一時佳話外,但最終她還是在愛情路上遇上她的最愛,並在2011年與相識多年的初戀男友成婚,收獲幸福的愛情。

莫文蔚過往戀愛皆有緣無份 與馮德倫8年情逝最為人熟悉?

莫文蔚(Karen)與「喜劇之王」周星馳曾經傳過緋聞,不過戀情始於未被當時人承認。 (《回魂夜之整鬼專家》劇照)

情歌天后莫文蔚(Karen)生於書香世家,但她卻沒有被規條限制自己的思想,反而養成我行我素,敢於自我的個性。莫文蔚年紀輕輕便隻身前往英國留學,機緣巧合下結識音樂創作人雷頌德,在對方的鼓勵下在1993年加入樂壇,不過血液中留着反叛基因的她認為「玉女形象」並不吸引,於是她竟放膽全裸上陣和剪掉一頭長髮變為光頭來拍攝宣傳照,獨特個性吸引「喜劇之王」周星馳為她鍾情。

「情歌天后」莫文蔚(Karen)甚有個人風格。(mokabyebaby@IG)

有傳周星馳只看了莫文蔚(Karen)一眼,便被她散發的獨特氣質所吸引,更邀請她參與拍攝電影《大話西遊》。當時有傳指莫文蔚介入了周星馳與朱茵的戀情,更曾被人稱為第三者,其後周星馳和莫文蔚一直情侶檔合作拍攝,如《喜劇之王》和《少林足球》,但二人傳聞中的戀情始於未被當事人承認。

那年,莫文蔚(Karen)發行了一首《他不愛我》的單歌,有指歌曲彷彿在說着她與周星馳的故事,歌詞是這樣說:「他不愛我,牽手的時候太冷清,擁抱的時候不夠靠近。」和「他不愛我儘管如此,他還是贏走了我的心。」其後莫文蔚認識了馮德倫,兩人互生情愫,直到2006年,莫文蔚憑着電影《童夢奇緣》入圍香港電影金像獎最佳女主角提名時,兩人才破天荒牽手走紅毯,戀情才得以公開,可惜一年後莫文蔚卻宣布兩人8年情已結束,沒有第三者,只因情淡而分開,並以歌曲《其實我一直都想對你說》向馮德倫剖白心聲。

莫文蔚與初戀分手後16年再重遇成婚 證真愛是不怕等待

莫文蔚(Karen)與初戀男友分開16年後重遇,並於2011年結婚,兜兜轉轉原來對的人一早遇上 (莫文蔚@微博)

或許是人們常說:「緣是天意,份是人為。」你拼命去守護一段愛情,但愛情卻在你不經意的時候,慢慢地離逝,就如莫文蔚與周星馳和馮德倫的愛情般。也許就是戀愛經歷多了,才了解自己真正的需要,原來一早已遇上。

回復單身的莫文蔚與17歲的初戀情人在命運交錯下,再次將生命交集在一起,在2003年,當時莫文蔚仍與馮德倫相戀,在德國拍外景時意外再次遇上初戀男友Johannes,那時莫文蔚在彼此曾經吃飯的餐廳相遇,當時彼此都有另一半,但他們卻保持友好的聯絡,畢竟戀情事過境遷卻在故地遇上曾經所愛的人,是一種不能言喻的緣份。

談戀愛,就是要開開心心,不開心,就別談! 莫文蔚(Karen)

二人重遇後4年,即2007年,當時已與馮德倫分手的莫文蔚被初戀男友Johannes邀請到德國散心,那時Johannes也回復單身的狀態,兩人卻能感受到彼此的心意,那種怦然心動的感覺讓二人再一次走到一起,就如《婦女新知2021》歌詞中所言「戀要失過 先發現最 「啱身」的一個」。

莫文蔚與初戀男友Johannes更於2011年兩人相識的30周年,選擇在意大利舉行婚禮,延續當初的愛情,兜兜轉轉,原來對的人一早遇上。在2017年的情人節時,莫文蔚更為丈夫送上一首歌《I Do》向世界宣告,能遇上彼此,不變初心,是如此的幸福。

當世界一直在變,你沒變。當不早不晚,走到了這一天,感覺像無限初戀。

