薛凱琪曾想自殺被方大同救回　戀人未滿十多年：神送給我的禮物！

【薛凱琪／方大同】薛凱琪日前接受王祖藍新節目《有個閨密叫祖藍》的訪問，二人除了聊到彼此長達18年的交情外，薛凱琪更於節目中罕有大談自己的感情生活，直言入行後拍過4次拖，不過全部都沒有公開戀情，令人聯想到她的兩個緋聞男友房祖名及方大同。當中，薛凱琪與方大同更是互相陪伴對方十多年之久，一直「友達以上，戀人未滿」。



薛凱琪在王祖藍新節目《有個閨密叫祖藍》中罕有大談自己的感情生活，坦言入行後拍過4次拖，其中兩個分別交往2年及1年：「我入行17年，點會冇拍過拖。但我每次都會話冇拍，你諗吓分手時幾咁痛，仲要做訪問解釋喎。」一提起薛凱琪的感情世界，除了房祖名外，大家就會聯想到方大同。

薛凱琪於節目中罕有大談自己的感情生活（IG@薛凱琪）

薛凱琪入行初期飽受情緒病困擾，曾經有一段時間會不受控制地流淚：「我會狂喊，但係係冇表情嗰隻，只係眼淚不斷滴落嚟。」在薛凱琪經歷人生低潮的時候，正正是方大同出現陪她走過，更親手將她從自殺邊緣救回來。

（微博＠方大同）

薛凱琪以往曾在訪問中透露，在她經歷嚴重抑鬱時，腦海中不時都會有自殺的念頭出現。在有一次她想自殺前，她打電話給方大同：「我今晚要死了，你可不可以叫我不要死？」方大同聽罷便冷靜地與她分析自殺的原因，並耐心開解她，成功令她在當晚放下自殺的念頭：「方大同是一個很理智的人，那個晚上幫了我一把」，救了想自殺的薛凱琪。

薛凱琪曾想自殺被方大同救回（微博＠方大同）

此後，方大同便一直陪著薛凱琪從抑鬱症中康復過來，對她不離不棄，這位音樂才子不但教會了她寫歌，更多次為她作曲，其中一首《Over》的歌詞更道出了二人的相知相伴：「灰的壞的苦的恨的都過去了，陽光出來了」。而薛凱琪的經典歌曲《better me》亦是好送給自己和方大同的禮物：「遠處海港傳來陣陣船笛，我一直飄零到被你撿起」。

薛凱琪的經典歌曲《better me》亦是好送給自己和方大同的禮物（MV截圖）

這十多年來，薛凱琪與方大同的關係一直「友達以上，戀人未滿」，出道多年的方大同一向都是緋聞絕源體，一直以來就只有薛凱琪一個緋聞女友。而薛凱琪更曾形容方大同是：「神送給我的禮物！」相信二人之間的微妙關係只有他們才懂。