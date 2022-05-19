薛凱琪甩包包臉再變樣？不再為愛情失去自己　只想找個錫自己的人

薛凱琪｜內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》完整參賽名單曝光，現年40歲的薛凱琪（Fiona）也是參賽姐姐之一！現身處內地的薛凱琪與媽媽分隔兩地，母親節亦未能親身跟媽媽慶祝，薛凱琪日前就在社交平台上載了短片大唱「世上只有媽媽好」獻給母親，網民的焦點卻落了在薛凱琪的樣貌上，指她又再變樣，直指相比起她剛出道時，變得面目全非，更狠批是「網紅臉」！薛凱琪的變臉疑雲其實已持續了一段日子，有網民指她撞樣范冰冰，連房祖名亦曾留言笑指：「條頸短了」，令人不禁聯想起兩人當年的緋聞！



薛凱琪｜內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》完整參賽名單曝光，現年40歲的薛凱琪（Fiona）也是參賽姐姐之一！（physit＠IG）

薛凱琪｜薛凱琪的變臉疑雲其實已持續了一段日子，有網民指她撞樣范冰冰！（physit＠IG）

現年40歲的薛凱琪（Fiona）近年主力在內地發展，最近在社交平台上載的近照，見到她以往的包包臉突然消失，臉形變得瘦削，雙眼更是大得誇張，被指撞樣范冰冰與熊黛林。近照曝光後網民反應兩極，有網民讚她越變越靚，有網民就狠批她像內地網紅過度P圖，完全認不出她，亦有網民感嘆「很懷念她以前的靚樣」！

薛凱琪｜薛凱琪日前就在社交平台上載了短片大唱「世上只有媽媽好」獻給母親，網民的焦點卻落了在薛凱琪的樣貌上，指她又再變樣。（抖音＠薛凱琪）

薛凱琪｜現年40歲的薛凱琪（Fiona）近年主力在內地發展，最近在社交平台上載的近照，見到她以往的包包臉突然消失，臉形變得瘦削。（physit＠IG）

薛凱琪｜強調與房祖名、方大同只是閨蜜

薛凱琪於2003年簽約華納唱片而出道，當年憑著清純甜美可人的外表迷倒一眾粉絲，剛剛出道時人氣已直逼巔峰！薛凱琪在多年雖然沒有公開過任何戀情，但就有傳出過不少緋聞，當中以與房祖名及方大同的緋聞最廣為人知，不過薛凱琪就從沒承認過與兩人的感情關係，強調只是「好閨蜜」！

薛凱琪｜薛凱琪於2003年簽約華納唱片而出道，當年憑著清純甜美可人的外表迷倒一眾粉絲。（physit＠IG）

薛凱琪｜曾遇情場騙子仍對愛情憧憬：做人最重要有希望

薛凱琪曾經分享指自己出道以來拍過4次拖，斷斷續續拍拖又分手，更曾遇過愛情騙子，被欺騙感情，不過薛凱琪就沒曾提及過怎樣被欺騙，但即使在愛情路上跌跌碰碰，但薛凱琪仍然對人生及愛情充滿希望。薛凱琪在18歲時曾經幻想過自己在30歲時就會結婚，雖然現踏入40歲的她無法未能實現這夢想，但依然對愛情充滿憧憬，她大方分享擇偶條件，期望對方不需要太英俊，外表可愛、性格幽默就足夠！

做人最重要有希望，對感情也是，這就是吸引力法則。 薛凱琪

薛凱琪｜即使在愛情路上跌跌碰碰，薛凱琪仍然對人生及愛情充滿希望。（physit＠IG）

薛凱琪｜與其不斷找尋心目中的王子 不如接受一個願意照顧你的人

薛凱琪坦承自己「很喜歡戀愛」，但人大了就開始明白到一點，就是先要做一個好的人，才可以談好的戀愛。薛凱琪曾經以歌曲《南昌街王子》憑歌寄意，希望藉著歌曲提醒女生，與其不斷地找尋心目中的王子，不如接受一個願意照顧你的人，薛凱琪又分享指，以前的她喜歡浪漫的男生，但後來發現浪漫的人其實很花心，如今只希望可以找到一個願意在她生病時照顧自己，疼愛自己及家人就足夠。

做一個好的人，才可以談好的戀愛。 薛凱琪

薛凱琪｜薛凱琪坦承自己「很喜歡戀愛」，但人大了就明白到一點，就是先要做一個好的人，才可以談好的戀愛。（physit＠IG）

薛凱琪｜曾為愛情失去自我 找回自己更開心

談過多場戀愛，薛凱琪亦從中有所成長！薛凱琪坦言過往為了愛情做過很多傻事，只為對方著想，即使對方對自己不好，也會委屈自己體恤他們，也因這樣漸漸開始失去了自己，但現在回想起來，發現找回自己、做回自己，做人及拍拖也更高興！

不要急於找對象，要來的時候就會來。 薛凱琪

薛凱琪｜談過多場戀愛，薛凱琪亦從中有所成長！（physit＠IG）

薛凱琪｜薛凱琪坦言過往為了愛情做過很多傻事，也因這樣漸漸開始失去了自己。（physit＠IG）