解夢｜夢見4種事物代表愛情現危機　病貓、惡狗暗示關係已到盡頭

每個人都曾經發夢，而夢裏面所出現的情景其實透露著我們潛在的想法，甚至還有些人會預知到一些即將發生的事。



根據專家的分析，在夢境裏如果出現這4種東西，那麼就要回想一下夢境的情景，因為它們都是傳達著目前的感情訊息。

夢境出現這4種東西，暗示你們的感情出現問題？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 狗

狗象徵著忠誠和陪伴，如果出現在夢境裏，那麼就要看一看它的狀況如何了。

a. 狗狗生病、受傷或者瀕死狀態

你此刻的感情關係不太健康，需要花點時間來審視一下這段感情，是否要繼續還是要改善問題。

b. 狗狗對你出現攻擊的行為、生氣或有威脅

這段感情對你有著一定的傷害，你可能常常為感情傷神或者很沒有安全感。

c. 狗狗狀態良好、友善、快樂

你與另一半的感情非常好，處於幸福的狀況中，對另一半非常信任且有滿滿的安全感。

2. 貓

在夢境裏，貓象徵著感情裏的性關係，尤其是女方的性能力。

a. 貓咪生病、受傷、死亡或瀕死狀態

夢見這樣的貓咪，表示你們倆的性關係已經是名存實亡又或者是勉強才會進行。

b. 生氣的貓咪

生氣的貓咪則表示你們倆的性生活出現了問題，你可能不滿意你們此刻的性關係。

性往往是在感情中最後才會被審視的問題，甚至也不被正視。如果在夢裏出現貓咪，那麼你需要聆聽自己內心的想法，面對自己的感情看看自己是否真的快樂。

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3. 船

在夢境裏的水象徵著情感，在水上航行的船隻與感情有著密切的關係。除此之外，船隻的類型、狀態、動力、強度都有著不同的意義，例如：輪船、軍艦、帆船、漁船等等。

a. 船隻沉沒

這種情況象徵著你們倆之間的感情開始惡化，如果夢見沉船是因為爆炸、船底破裂、撞擊冰山等等問題，那表示你們的關係裏有著許多負能量，經常都為大小事爭執，會讓關係變得僵化甚至分手結束。

b. 迷失方向

在海面上迷失了方向，那麼表示你們倆現在的關係不穩定或者每況愈下。

如果在夢裏出現的船隻是較為強大的船，如戰艦、軍艦等等，那麼這就是一個強烈的訊息，指你們倆爭吵與衝突不斷，已經到了一觸即發的邊界。

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4. 開車

夢到開車，那麼就要看負責控制方向盤的是你或者另一半。駕車的人是兩人關係中推動者，在感情中也會比較主動、積極處理問題、帶領另一半成長的那一個。另外，駕車的人在車裏的行為與表現也象徵著對方處理感情問題的能力。

a. 出現意外

在夢裏夢見與另一半在車中還發生意外，那麼表示你們倆有著問題，需要面對和處理。

b. 剎車失靈

夢見剎車失靈，表示兩人經常有一些不好的事惡性循環發生，是時候要制止。

c. 車子無法啟動、卡著

如果夢到車子沒辦法啟動、卡著，那麼表示這一段關係未來不明確，此刻兩人缺乏激情又或者長遠的計劃，需要認真談談。如果想要讓這段關係繼續下去，就要找出方法。

d. 車子被偷

在夢裏夢見車子被偷走了，表示你們的心對這段感情已經是若即若離的狀態，很可能會因為大家互相冷淡而步向分手的結果。

夢境中所出現人與事其實都有著一定的暗示，如果出現以上這4種東西的夢境，那麼就要看看自己的感情狀態了。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】