愛情｜3對星座情侶註定離離合合糾纏不清　前世是冤家難有好結果

兩個人能夠相識、相戀，是十分難得的事。然而，有些情侶卻會多次分分合合，糾纏不清，明明想放手，卻又捨不得。



你知道哪些星座組合容易成為這樣的情侶嗎？科技紫微網馬上來為大家揭曉。

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水瓶座 VS 人馬座

風象與火象的組合本身是很速配的，水瓶座和人馬座甚至在希臘神話裡就是一見鍾情的一對情侶呢！可是，這兩個星座卻很容易陷入分分合合的局面。因為水瓶座追求的是精神的獨立，而人馬座追求的則是行為的自由。人馬座想到處去玩，體驗新鮮感受，水瓶座卻只想發展自己的興趣。水瓶座對人馬座的行動自由造成壓力，人馬座則擾亂水瓶座的精神自由。

另一方面，這兩個星座都不擅長處理親密關係。雙方都少了某種對愛情的歸屬感，在感情裡又不夠有耐心。兩人可能一直愛著對方，但卻會無力繼續保持關係。其實，比起談戀愛，水瓶和人馬反而較適合當非常要好的朋友。站在朋友的角度，他們會很能夠理解對方、欣賞對方的存在，但如果要走愛情這條路，就免不了吃苦頭了。

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白羊座 VS 處女座

這一對很適合用「冤家路窄」來形容。他們外表看起來一冷一熱，完全相反，難以擦出一見鍾情的火花。然而他們其實容易從朋友關係慢慢發展為戀人關係，處女座需要白羊座不顧一切的衝勁，白羊座則需要處女座的細心規劃，來避免自己橫衝直撞，傷人又傷己。因此，兩個人其實是相當互補的情侶。

能互補是好事，可是他們又常常上演針鋒相對的戲碼。白羊座會惹怒處女座；處女座常挑剔白羊座。處女座覺得自己是「為你好」，白羊座卻覺得自己事事都在忍讓，憋了一肚子委屈。雙方都覺得自己在包容對方，實際上他們都活在自己認知的世界裡。這需要很大的包容，才能走得長遠。

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雙子座 VS 雙魚座

這一對情侶算是比較冷門的配對。一個理性，一個感性，是很好的互補組合，而他們相似的地方則是兩人都對感情沒有自信，因此能夠帶給彼此安全感。雖然相處的時候常常想東想西、忽冷忽熱，但總有聊不完的話題，互相因為對方的生活圈而感到新鮮有趣。

只是，這兩個人都具有雙重人格般的複雜個性，湊在一起之後，就好像四個人在談戀愛。雞飛狗跳是常事；再不然就是動不動就開始冷戰，又莫名其妙的和好。每次開始新的爭端，就會讓雙方再度想起過往的舊帳。兩人互不相讓久了，就會生出分手的念頭。最後要不是捨不得，要不就是分開之後再度復合。

相愛容易相處難，然而這不一定是誰的錯。能夠做到在一起的時候認真交往，分開後彼此祝福，就是最理想的狀態了。

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