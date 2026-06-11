世界盃2026｜碧咸間接牽紅線　哈利簡尼絕世顧家男、專一不蒲不酒

【世界盃2026｜英格蘭隊長】世界盃2026開鑼，不知大家有否準備好筆記，與伴侶一起討論賽事？當中英格蘭隊長哈利簡尼（Harry Kane）必是焦點之一，不同於球場上的鐵漢個性，他私下卻很溫文和專一，不僅情定青梅竹馬，還會在踢波後幫孩子換尿片，簡直是位絕世顧家男。



世界盃2026｜英格蘭隊長哈利簡尼（Harry Kane）(Getty Images)

【世界盃2026｜英格蘭隊長｜愛情】能夠如此情深，相信哈利簡尼欣賞Katie的獨立堅毅個性。(IG@harrykane)

世界盃2026｜碧咸間接牽紅線

不少人曾言「知己難成情侶」，但也有少數例外。哈利簡尼與愛妻Katie Goodland的相識，原來碧咸有份間接牽紅線。哈利簡尼一直視碧咸為偶像，那年11歲的他，參與對方在倫敦創辦的足球學校開幕禮，不僅受到對方很大的鼓勵，在拍攝大合照時，碧咸更搭著他與另一女孩的肩膊，而那位女孩正是哈利簡尼未來的妻子Katie。

【世界盃2026｜英格蘭隊長｜愛情】兩人在2017年結婚。(IG@harrykane)

兩人自此成為青梅竹馬，一直保持朋友關係，直至18歲時，才關係升溫，發展成情侶。在2017年，兩人迎接長女誕生，同年哈利簡尼更在巴哈馬度假時，向對方求婚成功，現時兩人育有3個孩子。兩人多年來一直互相扶持，哈利簡尼曾在專訪中坦言，對方見證自己整個職業生涯，「能和她分享我的足球生涯真是太好了。」他認為無論在成功、遇上挫折或受傷時，都有對方在旁相伴，「當我感到情緒低落時，我可以依靠她，向她說出所有事。」

當我開心見誠時，這讓我與她建立更強大的聯繫。 哈利簡尼

【世界盃2026｜英格蘭隊長｜愛情】Katie不時到場支持老公。(Getty Images)

【世界盃2026｜英格蘭隊長｜愛情】哈利簡尼是位好好先生，不會飲酒及流連夜店，寧可抽時間打高爾夫球，亦會照顧孩子，與兩隻愛犬玩，非常顧家。(IG@harrykane)

世界盃2026｜哈利簡尼為人專情、不蒲不酒

球壇常傳出不少緋聞新聞，然而Harry則是位好好先生，不會飲酒及流連夜店，寧可抽時間打高爾夫球，亦會照顧孩子，與兩隻愛犬玩，非常顧家。他用情專一，曾在訪問中，表示若現時單身的話，永遠不會知道接近自己的女生，是出自甚麼原因，還可能是因為金錢，因此非常慶幸自己有個青梅竹馬。

我有一個很好的家庭，老婆要我腳踏實地，她和我一樣努力地工作，陪我我走到了現在的位置。 哈利簡尼

【世界盃2026｜英格蘭隊長｜愛情】能夠如此情深，相信哈利簡尼欣賞Katie的獨立堅毅個性。(IG@harrykane)

世界盃2026｜哈利簡尼：妻子讓我學會做人要腳踏實地

能夠如此情深，相信哈利簡尼欣賞Katie的獨立堅毅個性。在他尚未成名前，Katie不會依賴對方，積極上班賺錢，自行負擔修讀運動醫學碩士的學費，現時更成為健身指導員。這或許鼓勵了哈利簡尼的足球事業，同時也成為他可依賴的明燈。

即使現時哈利簡尼在球壇取得重大成績，他曾在訪問中指出，「妻子讓我學會做人要腳踏實地。」他說笑舉例，自己在前一晚打了場精彩賽事，「我也知早上醒來後該換尿片。」若然在賽事前一晚，因腎上腺素上升而未能入眠，他亦會捱夜餵孩子，實在是廿四孝爸爸。