碧咸率球隊訪港！與維多利亞相愛26年仍恩愛　初遇就認定對方？

【國際邁阿密 ｜碧咸】英國萬人迷碧咸訪港！他率領創辦的國際邁阿密球隊，將於2月4日作客本地的表演賽，並在今日乘坐私人飛機抵港。除了足球往績，碧咸與妻子Victoria的感情，一直都受到關注，在日前的Netflix紀錄片《碧咸傳》（Beckham）中，兩人更因Victoria自稱勞動階層，而甜蜜鬥嘴。兩人相愛26年，原來當年更是一見鍾情？



不少藝人都會在情人節當天貼出照片大曬恩愛，萬人迷碧咸（David Beckham）跟太太維多利亞（Victoria Beckham）亦在2022年的情人節，貼出一張二人於1998年在紐約慶祝情人節的照片，照片中的碧咸（David Beckham）青靚白淨，絕對不輸蝕給3名兒子。當時相中更提及，二人一同渡過第24個情人節，轉眼間現已相戀26年，期間二人經歷不少風風雨雨才走到今天。

碧咸及維多利相愛26年，二人經歷不少風風雨雨才走到今天。（IG@davidbeckham）

碧咸、維多利亞初遇成一時佳話



提到碧咸與維多利亞的相識過程，先由兩人背景說起。1994年維多利亞加入了偶像女團「Spice」，公司給她定位是「Posh」，即是高貴時髦，時至今天仍有媒體這樣稱呼她。兩年後，團體憑單曲《wannabe》因而走紅，亦讓她成為萬人追捧的對象。總有人認為是維多利亞高攀了碧咸，不過二人相遇前維多利亞早已成為全球人民熟知的女團成員，而碧咸仍是一個寂寂無名的足球員。兩人初遇是廣為流傳的一時佳話，碧咸偶然與電視上看到維多利亞的身影，正因如此讓碧咸深深迷戀上她，甚至跟朋友大膽表示希望跟維多利亞結婚。

兩人初遇是廣為流傳的一時佳話，碧咸早已愛上維多利亞。（IG@davidbeckham）

碧咸與維多利亞一見鍾情 早認定對方



也許是相愛的人總會相見，二人的緣份終於來臨。一次維多利亞陪伴朋友看比賽時，便在後台休息室遇見碧咸，兩人一見鍾情，更認定對方就是自己一直尋找的那個人。當年年紀尚輕的碧咸十分害羞，完全不敢跟維多利亞搭話，但因這番害羞的模樣成為了維多利亞心中的一段美好回憶。每當被問到二人相識經過，維多利亞總能甜蜜地提起這一幕。

碧咸與維多利亞是別人眼中的完美夫婦



其後二人再次見面，碧咸終於取得維多利亞的電話號碼，取得聯繫方式的碧咸激動萬分把其電話號碼連續抄寫在五張紙上，生怕自己弄丟。於是二人迅速墮入愛河並開始地下情，這段童話故事亦在兩年後開花結果。1999年二人正式結婚，其後更誕下3子1女，他們一度成為大眾眼中的完美夫婦。

碧咸與維多利亞始終相信對方 擊倒所有謠言



如今碧咸與維多利亞不只出名恩愛，一家人互動亦成為媒體焦點。（IG@davidbeckham）

兩人攜手走過高山低谷，碧咸於結婚20周年談及：「我們結婚這麼長一段時間了，婚姻不容易，必須要善加經營。」在各界強大關注下，二人相戀至結婚，面對流言蜚語彼此攜手渡過最辛苦難熬的日子。