性愛1次等於慢跑半小時！女生「這個體位」更有效燃脂

在愛情三角裡面，親密與激情都是其中兩項關係裡面不可或缺的元素，而「性愛」就是兩者之間重疊的部分。除了增進感情，英國佩斯利大學心理學家Stuart Brody更指出性交可以減壓。到底為什麼性愛有讓人快樂和紓壓的能力呢？



性愛讓人減壓的原因｜1.「腦內啡」緩解情緒

性愛能刺激身體多個部份的神經組織，從而帶來平靜、穩定的情緒。（《金魚妻》劇照）

性愛能刺激身體多個部份的神經組織，從而帶來平靜、穩定的情緒。英國佩斯利大學心理學家Stuart Brody說過人體內有一種迷走神經，扮演主宰心理反應的角色，愛撫造成的刺激、性愛高潮能觸發「腦內啡」的分泌，這類化學物質有助於緩解身體的不適。「腦內啡」就像人體自製的嗎啡一樣，不但能緩解情緒，更有紓緩疼痛的功效。

性愛讓人減壓的原因｜2. 催產素降低血壓

加拿大性學家指女性達到高潮時釋放的催產素有助降低血壓、緩解壓力和緊張情緒。（《金魚妻》劇照）

除此以外，加拿大性學家指女性達到高潮時釋放的催產素有助降低血壓、緩解壓力和緊張情緒，女性分娩和哺乳時產量特多。還可以減輕慢性頭痛和焦慮，亦有助於預防乳腺癌的發生。身心靈健康時，壓力也自然降低。

性愛讓人減壓的原因｜3. 維持年輕貌美

性愛過程中全身肌肉都在運動，加速了血液循環，促進雌激素分泌。（《金魚妻》劇照）

我們經常聽「一個女人之所以會那麼容光煥發，是因為有愛情的滋潤」。其實這句話不無道理，因為性愛過程中全身肌肉都在運動，加速了血液循環，促進雌激素分泌，讓女生的皮膚看起來白皙、頭髮更有光澤和濃密。換言之，性愛能讓女人看起來更青春，延緩衰老過程。

此外，性行為會觸發巴氏腺分泌，這可讓陰道保持滑潤。相反，缺乏性行為的刺激會讓陰道進入乾燥狀態，這不但使女性在性行為中受傷，更可能使陰道肌肉失去張力和彈性。因此，性生活對中年女性來說非常重要，在性行為中，陰道會持續獲得穩定的血流供應，以預防陰道鬆弛。

性愛讓人減壓的原因｜4. 與伴侶關係良好

有時候與男女朋友關係不好也是壓力來源，性和愛是不可分割開來的。（《金魚妻》劇照）

有時候與男女朋友關係不好也是壓力來源，性和愛是不可分割開來的。有固定的性愛，與沒有固定性愛的情侶相比起來，其壓力指數比較低，雙方相處融洽，壓力也自然沒那麼多。而且，性生活對睡眠很有幫助。肌肉性愛和運動後變得疲倦和放鬆，這時候身體更加需要休息，能快速進入睡眠狀態，睡眠質素佳，壓力也得到釋放。

性愛讓人減壓的原因｜5. 性愛如同做運動

做運動向來都是快樂的泉源，若然運動帶來了減肥效果，相信女生們吃食物的罪惡感與壓力也互減輕不少。（《金魚妻》劇照）

做運動向來都是快樂的泉源，若然運動帶來了減肥效果，相信女生們吃食物的罪惡感與壓力也會減輕不少。台灣肥胖防治衞教學會常務理事暨減重專科醫師劉伯恩表示，做愛1次就能燃燒約250大卡的熱量，相當攝取1碗白飯熱量，也等同於慢跑30分鐘所消耗的熱量。若搭配「刺激」的性行為，當腎上腺素分泌旺盛時，更有加速脂肪燃燒的效果。

事實上，性愛是一種有氧燃脂運動。有研究指出，如果1個人每周有3次性生活，1年下來，相當於以時速10公里的速度從台北跑到苗栗消耗的熱量，而且性生活的樂趣是慢跑所無法比擬的。在劇烈性交時，心跳可能由70多次1分鐘「狂升」至150多次，血壓（收縮壓）也可以由150驟增至250。

和慢跑、打籃球一樣，性愛導致的心跳加速、滿頭大汗能夠有效燃脂。但是女性若想要藉由「做愛」瘦身，一定要有相當程度的付出，更不能像死魚似的，只是躺著不動，一般而言，做愛體位「女上男下」是讓女性消耗大量熱量的基本原則。此外，做足前戲，如：愛撫、親吻等，讓整個性愛過程更持久，消耗的熱量會更多。