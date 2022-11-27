內地女畢業工作5年前後明顯衰老　IG壓力抑鬱測試掀熱潮

女人怕老，是萬年不變的事實。無論到了幾歲，許多女性總是不願提起自己的年齡，對於人生必經階段—「衰老」一事無法釋懷。可是不同的年老徵兆總是毫無預警的、在大家忙著工作的瞬間，悄悄在你的臉上留下痕跡。內地一名女子日前在網上分享其在大學畢業後與工作5年後的前後對比照，無論是皮膚狀態及眼神都明顯衰老的跡象。



內地一名女子日前在網上分享其在大學畢業後與工作5年後的前後對比照，無論是皮膚狀態及眼神都明顯衰老的跡象。

這位在北京從事諮詢服務工作的鄭姓女子，日前接受內媒訪問時表示，感覺自己變化很大。她分享的照片是大學3年級實習時期的近照，由原本青春亮眼、眼神中充滿活潑動力的她，5年後變得雙目無神，非常疲累，而且皮膚狀態差，有暗粒和皺紋，更嚴重泛黃，被歲月摧殘的痕跡清晰可見。

她分享的照片是大學3年級實習時期的近照，由原本青春亮眼、眼神中充滿活潑動力的她，5年後變得雙目無神。

她直言：「歲月是把殺豬刀，經過社會的毒打，壓力肯定會大。」這組照片也引起廣大網民共鳴，苦笑：「我覺得我辭職可以多活幾年」、「工作五年後的滄桑感」、「不是濾鏡美顏的問題，是眼神明顯疲憊沒有神采。」

有見及此，鄭女士承諾未來會積極調整生活，注意保養自己，盡量督促自己變回以前的模樣。相信工作導致樣貌變化大的遠遠不止鄭女士一人，在香港這個生活節奏急速的城市，「打工仔」工作過勞的情況十分普遍。2022年全球工作過勞城市裡面，香港更屈居第二，可見港人生活壓力之大。

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