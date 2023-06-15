宋仲基父親節前宣布當爸！老婆4條件收服他：讓我再度相信自己

宋仲基｜韓國萬人迷宋仲基在今年初宣布再婚，與英國前演員Katy Saunders共偕連理，同時公開老婆懷孕喜訊。宋仲基昨晚在官方粉絲論壇，分享一張牽著嬰兒小手的照片，表示是「最珍貴的禮物」，似乎趕在父親節前，榮升為父親了！



宋仲基昨晚在官方討論區發文，分享以電影《禍亂》（Hopeless）演員身分、出席康城影展的喜悅，同時宣布榮升父親，「我想首先告訴你們，現在我在妻子的家鄉意大利，迎接我們的孩子。他是位健康的兒子，母子平安。」他亦表示「這是最珍貴的禮物」，指自己「最大的夢想是展開愉快的家庭生活。」

宋仲基昨晚分享一張牽著嬰兒小手的照片，似乎趕在父親節前，榮升為父親！(Daum)

宋仲基去年底大方認愛英國前演員Katy Saunders，今年初突然在官方討論區發布喜訊，同時表示將當爸爸，「兩人會像現在般朝同一方向，以後日子會一起漂亮地走下去。」宋仲基後來在雜誌訪問中，透露將當爸的心情，表示是個新體驗，而且成家產子是其人生最大目標，因此感到非常緊張和悸動。

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宋仲基｜恭喜韓國男神宋仲基榮升父親！(宋仲基IG)

宋仲基因拍攝《太陽的後裔》，而掀起亞洲熱潮，更抱得美人歸，與宋慧喬在2017年步入教堂，但最終兩人在2年後離婚。雖然宋仲基甚少提感情事，但仍得到不少傳媒關注，故當他公開與Katy Saunders的戀情時，相信雙方已確定關係，而且愛得認真。由於Katy Saunders為外國人，因此兩人的戀情令人感驚喜，而更意想不到的是，原來這棵愛苗是從一部韓劇開始萌芽。

宋仲基｜宋仲基與Katy Saunders因一部韓劇結識。(《黑道律師文森佐》劇照)

宋仲基｜Katy Saunders曾當宋仲基的意大利文教師。(Getty Images)

宋仲基｜Katy Saunders魅力點一：因一部韓劇展開戀情、宋仲基曾為女友學生

由於宋仲基是偶像派兼實力演員，故一向對感情事低調處理，但在他與Katy Saunders拍拖消息傳開後，很快便發聲明認愛，來保護這段感情。兩人的緣份由一部劇集而起，在宋仲基拍攝《黑道律師文森佐》時，因對白有不少意大利文，於是請來Katy Saunders當意大利文教師。兩人在片場不時聚一起練習，漸漸對彼此產生感情。

宋仲基｜Katy Saunders與宋仲基一樣，都是位演員。(《Non smettere di sognare》劇照)

宋仲基｜Katy Saunders魅力點二：曾為演員、形象性感

若愛看外國電影的話，相信不少人都看過Katy Saunders的身影。她從影約16年間，曾拍多部知名作，如《波奇亞》及《情慾三重奏》等，因造型形象性感，擁有175厘米身高及59公斤體重，獲得不少關注。但後來有指她淡出幕前，因擅長英語及意大利語，而轉任語言教師。這轉變為其迎來一段愛情。

宋仲基｜兩人也是位學霸。(《成均館緋聞》劇照)

宋仲基｜Katy Saunders魅力點三：與宋仲基都是商科學霸

與宋仲基一樣，Katy Saunders同是位學霸。她是位英國及哥倫比亞的混血兒，因父親工作關係，自小居住英國及意大利，並在羅馬的英語學校讀書，練得一口流利意大利語。她對學習孜孜不倦，更考獲當地著名商科大學Bocconi University，修讀工商管理學士，因此跟成均館大學經營管理系畢業的宋仲基，應該有著不同共同話題和興趣。

宋仲基｜宋仲基形容老婆是位在多方面給他信心的人，會支持他的日常想法和哲學。(IG@hi_songjoongki)

宋仲基｜Katy Saunders魅力點四：「是讓我再度相信自己的女人」

除了有著共同話題，Katy Saunders更是宋仲基的人生導師。宋仲基曾在雜誌訪問中，形容對方是位在多方面給他信心的人，會支持他的日常想法和哲學，「她會跟我說那是正確的，是讓我再度相信自己的女人。」有時愛情不止是聆聽，一句簡單的支持或鼓勵，或許才是愛情保鮮的原動力，令人感到路上並不孤單。

宋仲基｜Katy Saunders因這張2012年活動照，被猜測已有位10歲女兒。(Getty Images)

宋仲基｜但從另一角度看，Katy Saunder的肚子看似平坦。(Getty Images)

宋仲基｜傳婚前有位10歲女兒？宋仲基甜爆護妻：全都是假的！

在宣布已經結婚的同時，宋仲基也分享老婆懷孕的喜悅。不少韓國媒體早前翻查Katy Saunders的背景，發現其在多年前的活動中，看來腹大便便，翌年肚皮則不見突出，疑似早已為人母。她在2012年的意大利活動中，穿低胸軍綠連身褲，搭以黑色皮褸，由於索繩位置突起，令人不禁聯想到懷孕。有網民更從其Instagram中，找到與小女孩的合照，推斷對方便是其女兒。

雖引起熱議，但也有網民反駁，「孕照」只是角度問題，因在Katy Saunders當日的活動照中，其他角度依然看來窈窕，不似有身孕，而外國媒體也不曾報道其懷孕產子消息，故認為不用「跟車太貼」。至於合照中的小女孩，有義大利媒體曾訪問Katy Saunders，她表示小女孩為好友Giorgia的女兒，自己則只是契媽。

由於傳聞鬧大，宋仲基其後亦透過雜誌訪問，公開護妻，表示除了就讀的大學，「其他全都是假的！」他亦承認，曾因此感到憤怒，但妻子反而安撫他，表示「不必因此生氣」，讓他感到釋懷，「她就是這樣的人，引導我往正向想法，替我尋回生活平衡。」話語裡總是充滿對妻子的愛。

宋仲基｜宋仲基曾在頒獎禮台上，悄悄地甜蜜示愛。(YouTube@송중기SJK[Ki Aile])

宋仲基｜宋仲基的致謝辭裡，除了包括女友，還有兩人的愛犬。(Katy Saunders Facebook)

宋仲基｜未認愛前已公開甜蜜放閃

雖然兩人感情低調，但宋仲基亦曾公開放閃。他在去年的第8屆APAN Star Awards致謝辭中，特別提到「還有親愛的我們Katy、Nalla、Maya和Antes。」當時大家只知Nalla是宋仲基的愛犬，但在兩人公開戀情後，有網民便解開謎團，原來Maya和Antes正是Katy養的小狗，亦即是宋仲基其實在偷偷示愛，非常甜蜜。