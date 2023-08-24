Rihanna傳誕第二胎！曾遭前男友家暴不信愛　好友融化內心成戀人

Rihanna｜樂壇天后Rihanna傳於月初喜迎第二胎！早在第57屆超級碗（Super Bowl）中驚喜演出、同時宣布懷有第二胎的Rihanna，早前傳出誕下第二胎的消息，有外媒亦報導證實，兩人在8月3日迎接一名男嬰，據爆料人士稱名字為「R」開頭。Rihanna在樂壇舉足輕重，亦擁有強大美妝王國，雖曾歷數段痛苦的愛情，狠言「自己不需要男人」，但最終都被A$AP Rockey打動。兩人更是由朋友身份，晉身成戀人，當中全靠一事，為兩人牽起紅線。



Rihanna再度懷孕消息，是在超級碗的表演中，除了勁歌熱舞，她還以緊身連身褲造型，展現巨肚，間接宣布第二胎。隔日她亦接受英國雜誌訪問，提到想要更多孩子，並對第二胎性別保持開放態度，「女孩或男孩我都接受。」Rihanna與A$AP Rocky自從公開戀情後，不少大型活動都形影不離，如Met Gala和超級碗等，非常恩愛。兩人原是好友，後來因一事件，繼而進展成戀人，A$AP Rocky更溶化Rihanna的心，稱對方為唯一與一生的摰愛。

樂壇天后Rihanna傳於月初喜迎第二胎！(IG@badgalriri)

Rihanna曾遭前男友暴力對待、出軌

過去Rihanna的愛情飽歷痛苦，曾被Chris Brown暴力對待，嘴唇被毆受傷、面部瘀青，嚴重得連格林美獎的表演也得取消，更何況其內心的陰霾。她其後與Drake交往，但發現對方出軌，在愛情方面再受創，令她不禁失去信心，表示「自己不需要男人」。幸而，Rihanna再遇上中東富豪Hassan Jameel，並大方公開認愛，透露渴望生育的想法，希望自己成為一位母親。

Rihanna和A$AP Rocky原是好友，後來因一事件，繼而進展成戀人。(IG@asaprocky)

Rihanna最富有女歌手曾遭家暴出軌：不需要男人 戀富豪2年終認愛

Rihanna再遇真愛 三年抱兩

雖然兩人戀情最終不了了知，但同年Rihanna被拍到戀情，與好友A$AP Rocky經常一同出遊。兩人低調談情，直至第二年才公開，A$AP Rocky在雜誌訪問中，不僅以「My Lady」為愛稱，還憶述兩人相戀過程。最初Rihanna與A$AP Rocky相熟，前者更邀請對方拍攝自家品牌FentySkin的廣告，在夏天時，兩人租借一輪旅遊巴，開展一趟美國公路之旅，成為兩人關係的催化劑。

最初Rihanna與A$AP Rocky相熟，前者更邀請對方拍攝自家品牌FentySkin的廣告。(IG@badgalriri)

Rihanna男友A$AP Rocky自言以前不是好男人：她是命定之人

除了講述相識經過，A$AP Rocky還真誠坦言，自己以前不是個好男人，但現在則為處於專一的關係中感高興，認為Rihanna相當於100萬位其他人，「我認為當你感覺到她是命定之人，你就是會知道，她就是那個人。」兩人不時在活動中曬恩愛，也會拍攝家庭照，感覺關係恩愛美滿，亦一圓當年Rihanna想當媽的願望。

A$AP Rocky認為Rihanna相當於100萬位其他人，「我認為當你感覺到她是命定之人！」(IG@asaprocky)

化身Rihanna背後的小太陽

關係維繫兩三年，兩人已建立穩定的感情和默契，同時愛情的熱度亦無褪減。雖然Rihanna地位高企，但A$AP Rocky都沒介意，更化身女友身後的小太陽，在超級碗的表演中，熱情拍片和打氣，眼神流露愛意，而這一切都被鏡頭拍下，令不少網民大喊羨慕。