指尖上的愛情｜Dexting：我們傳訊息戀愛，互道家常，但從不見面

你有過和某個人傳訊息，交代日常、互道早安、晚安，即使還沒見面但早已愛上對方的經驗嗎？如果有的話，那麼你可能已經陷入了 Dexting 的狀態......



你想過談一場永不見面的戀愛嗎？

Dexting，一個新形態的情愛關係，展示的正是這種只在網路上聯絡，但從不實體見面的戀愛方式。這個交友軟體盛行後的產物，近期開始在網路上被大眾討論，但是具體來說什麼是 Dexting？怎麼樣的人會選擇 Dexting 呢？

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Dexting 是什麼

Dexting 是由 Dating 和 Text 兩個英文單字組合而成的術語，意指透過傳訊息製造戀愛感覺，但從不見面的情愛關係。

交友軟體 The League 的創辦人 Amanda Bradford，由於觀察到交友軟體盛行後，許多人陷入只是敲著手機，和對方進行長時間談話，交代著日常、關心著起居，但從不見面的狀態，因此發明出 Dexting 這個詞彙。

事實上，我們可能都有過類似 Dexting 的經歷——在網路上相談甚歡但遲遲沒有見面。於是相識的日子變成了幾週，幾週後來到了幾個月，你依然和這個在你心中佔據一席之地的人傳訊息，但面對面的接觸始終沒發生。

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什麼樣的人會選擇 Dexting？

也許 Dexting 放在習慣實體相處的人眼前，並不真實，也難以想像，因為多數人依然期待能夠面對面相處，感受對方的體溫，看見對方的真實，那麼究竟怎麼樣的人會選擇開始 Dexting 的關係呢？

讓我們回想使用交友軟體的經驗，曾經使用過交友軟體，就會知道要找到一個好的約會對象絕非易事。可能精心打扮後，發現對方與交友軟體上的自介有差異，於是你開始後悔出門前的裝扮，思索怎麼結束這場約會；也有可能你成為不如對方預期的人，於是承接被對方 Ghosting（突然失去聯繫） 的痛苦，被動失戀看著對方消失在交友軟體中。

但在 Dexting 狀態中，因為你無須展示真實的自己，也無須經歷每一次重新展開一段關係，再一次掏心掏肺，把自己掏空，把你的脆弱、你的家庭、你的大小事都挖給對方看的歷程，而只要選擇性的呈現那些你想展示的美好，同時又能獲得近似戀愛的關係。且根據心理學領域的學者 Pinar Tosun 和 Timo Lajunen 的研究所示，只有文字而沒有面對面的交流，可以幫助人們更好的表達自己的想法。

於是，在某種程度上，選擇 Dexting 甚至可以讓妳感到更安全，因為如果你不以真實的方式展現自己，被拒絕的機會可能會降低，即便被拒絕你也能安慰自己，被拒絕的是那個你所打造出的樣子，而不是你本人，那麼傷害的力道將能降低。

且假設雙方都能保持對於 Dexting 的期待，那麼這段關係可能更加穩定，你也因此收穫一個隨時能依賴的對象。所以那些不願意毀掉完美想像的人，也許是抱持著自我保護的心態，不想被一個素未謀面的人傷害，才選擇有意識的避談要見面的話題，繼續著 Dexting 的關係。假設對方離開了，甚至還能自我安慰，自己失去的不過是打字的樂趣罷了。

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交友軟體盛行後，不一樣的現代愛情

然而 Dexting 的情愛關係，雖然能帶給人陪伴的需求，但身陷 Dexting 的你，卻可能因為自認為處於近似戀愛的狀態中，而讓你無法在現實生活中與人建立親密關係，於是那些潛在的約會對象將被你拒於門外。再者，一個無法確定是否真實存在的人，或是照片是否是本人的對象，是否值得我們投入心力、對其產生依戀？又，雖然發訊息可以建立或發展關係，但它真的能成為一段關係的唯一基礎嗎？這些問題可能都是步入 Dexting 前我們必須有的思量。

事實上，不只 Dexting 反映出現代愛情的變化，另一則交友軟體故障導致用戶們集體焦慮的新聞，也同樣引起關注，並透露出了相同的訊息——現代人的愛情和交友軟體密不可分。於2023年 8 月 27 日一款自稱「專為認真約會者打造」的交友軟體 CMB，因為系統故障，因此暫停服務了幾天，期間不少用戶為了他們剛萌芽的戀情而惴惴不安，紛紛在網路上表達他們的擔憂，Reddit 上的一則評論寫道：「我在今晚預定了約會。現在我一個人喝酒。」

另一位 Reddit 用戶則表示，他和約會對象在 CMB 故障前正打算約出去見面，為了順利約見面，他只能在 LinkedIn 上試圖搜尋對方，然而這麼做卻讓他覺得自己很像跟蹤狂。從 Dexting 的出現，到失去交友軟體後人們的反應，也許我們該思考，當愛情化約為左滑右滑，那些關於愛情的疑難雜症，是否隨著交友的便利而得到解答，還是衍生出不同的困擾。

而現代愛情和交友軟體的密切關係，是否意味著我們需要重新評估現代愛情的本質，以確保我們仍然擁有真正的連結和愛人的能力？或許短時間內，我們無法理清這些問題的解答，但正是這抽絲剝繭的過程，讓我們有機會更深入思考自己對愛情的期望。面對現代愛情的多樣性和複雜性，或許我們該問問自己，到底渴望什麼樣的愛情？重新審視我們的需求和價值觀。不論你的回答是什麼，對方是否回應了你的渴望，請相信，你已經透過真誠和開放的自我對話，為自己建立更有意義的關係。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文： 現代愛情｜Dexting：我們傳訊息戀愛，交代日常、互道早安，但永不見面】