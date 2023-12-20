交友APP找真愛？30歲年薪百萬深圳大叔：​我一認真，對方就跑了！

文生是一個生意人，他喜歡所有明碼標價的交易，追求效率。在他的身上你可以看到一個深圳人所崇尚的特質：精準、高效、實用主義。



但在下載使用約會軟件的三個月後，他對自己的評價、對生活的期待、對愛情的憧憬都一定程度崩塌了。「感情和人生也是一種交易，但它的評價體系太過複雜了。」30歲的他，透過約會軟件拓寬了社交半徑，卻也認識到了殘酷的真相：愛情，似乎並不會發生在約會軟件裏。

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01 我一認真，對方馬上就跑掉了

文生是一家深圳外企的中層，年薪突破了百萬，對於自己在婚戀市場的優勢，他的自我評價是：高收入，成熟穩重，一個「純愛戰士」。年輕時受過的情傷，讓他一直對戀愛敬而遠之。所以這些年來，他一心投入到自我提升中，回過頭來房子和車子都落定，人也在公司站穩腳跟，業已立，成家的衝動和緊迫感湧上了心頭。但第一步他就被卡住了，他突然發現，「在現實裏遇不到新的人了。」於是，他想到了約會app。「我只是單純地覺得，算法能比宿命讓我更快找到伴侶。」除了長相差了點意思——身材有點發福，頭頂也有些危機之外，他覺得自己的條件能打敗約會軟件裏95%的男性，找到對象應該不成問題。其中，他尤其對「純愛戰士」是自己的一大加分項深信不疑。

但一個故事從不同的視角講述，往往會產生截然不同的結局。小愛年輕漂亮，身材好，在同一個軟件上傳照片半個月，已經顯示有1300個人對她感興趣。為了看看這些人的資料，她充了約會軟件的會員，結果就是，「人生第一次看到這麼大批量的醜男，被嚇出了心理陰影。」我表示同情和理解。但我也在想，文生會不會就是其中的「醜男」一個。作為一個以刷臉匹配為核心機制的軟件，長得不帥，簡介裏再怎麼強調「純愛」，都完全沒有用武之地。後來，文生也學會了，「我放了點『照騙』，終於找到了人與我雙選。見面後發現，雙方都是『照騙』」。小愛還與我分享了，她在約會軟件「閲人無數」後總結出來的深圳人的五大「美德」：

一、「真誠」：在簡介裏就寫着ons（one night stand一夜情），fwb（friends with benefits炮友），casual（非正式關係）等讓人費解的英文詞語。

二、「高效」：信息交換的效率至上，一問一答，比boss直聘還要嚴格。工作日從來不發消息，到了週末馬上約人喝酒，省略不必要的瞭解環節。

三、「堅持」：對於深二代、mbti、星座、身高、學歷等標籤有絕對的執着，和estj説了一句「我是infp」後，被對方瞬間解除匹配。

四、「專業」：把約會軟件中的對話變成了高度結構化的動作，車軲轆話複製粘貼給無數人，讓你不知道是在與人工智能調情，還是在和客服索取情緒價值。

五、「務實」：有人在約會軟件找工作，練外語口語，找副業搭子，拓展人際關係，就是沒有人談戀愛。所有約會安排都可以往後稍稍，見面後對方接完電話要開個短會，你掏出筆記本説沒事我也改個方案。

她説，在深圳玩約會軟件找對象真的很可悲，一個個檔案都光彩奪目，一聊天，一在裝忙，二在裝逼，三好好聊聊天會死。

回到文生的視角，他只對第五點產生了狠狠的共情：是真的忙。他也問過自己，在不忙的純情時期戀愛，為什麼沒有一個有好結果。在他看來，這和環境有關，和深圳這座城市的特質緊密相關。這個城市對一無所有的純情年輕人不友好，各種各樣的條件和勢利被看作考驗後生的必需，直到他們變「成熟」。「沒錢談什麼戀愛？」而他相信的算法，確實給人提供了選擇：海量資料推送到眼前，只需要篩選不需要培養，選擇看起來無窮無盡，但線上的心動和吸引，總是會遇到「見光死」。交友軟件把你現實裏會完全避開的人，也拉進了你的選擇權中。

「現在我發現，軟件上能帶給你的都是短期關係，是找長期伴侶或結婚對象最低效的方式。」當人花大量時間持續在即時性關係，隨時用新的刺激覆蓋掉上一段心碎，對方讓自己不舒服了，馬上就滑動匹配下一個，他就會離穩定關係越來越遠。「我一認真，對方馬上就跑掉了。」懷着鬆散的姿態戀愛，讓速食愛情成為了這個城市的基本盤。

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02 一個性緣腦，對愛情徹底祛魅

一味執着於尋求愛情，反而容易落入有害的關係之中。作為一個性緣腦，約會軟件的設計邏輯讓落落急速上癮了。性緣腦，指的是對認識的人總是第一時間代入「戀愛關係」視角，考慮對方的性緣吸引力的思維模式。每年聖誕都會準時温習《真愛至上》，流着淚喊「美好的愛情什麼時候輪到我呀？」的落落，很難接受自己的生命處於單身狀態。「不想沉浸在失戀的悲傷裏，想着要自己主動出擊。」

和前男友分手後，她下載了一個約會軟件。但這種安慰落空了，她很快發現：玩約會軟件，對女生來説並不是一個很愉快的事。一個匹配的男生向他坦白，他玩軟件就是為了看美女，看到好看的就右劃，只有雙向匹配了之後才會開始看資料。「我劃你絕對是基於審美。」落落抱怨這不公平，「作為女生，不要説愉快的審美體驗，不被『辣眼睛』已經算運氣不錯。」男生的「審美體驗」也不見得都是美好的，有些甚至暗藏陷阱。文生就被騙過好幾次——經常有人用網上的圖片做假，他老實介紹自己，認真聊天許久，結果對方要求自己買健身卡、去酒吧、轉賬。

落落在約會軟件上的不愉快經歷包括但不限於：她經常遇到雙向匹配後，第一句問候就是「要不要貼貼？」「你是什麼罩杯？」等性騷擾的話，她明確提出反感後，還遇到過「都玩約會軟件了還立什麼牌坊，騷貨。」這樣的辱罵。她和一個簡介上寫着「有趣的靈魂」的人第一次見面，她在看那些氾濫在深圳城市明信片上的建築物的輪廓，對方摸上了她的大腿。遇到一個表現得無比鐘意她，她也十分心動的男人，他們的雲雨在一個夜晚的時間內布灑，她以為這是一種浪漫的許諾，但第二天醒來之後對方的徹底失聯，讓她明白那只是生物性的動作。

在約會軟件裏，這種在聊天框突然消失，或者在見面的第二天突然失聯的場景屢見不鮮，人們甚至給它起了一個名字：ghosting 。對文生而言，ghosting經常猝不及防。約好見面喝一杯咖啡，女生聊了幾分鐘後説去個洗手間，然後就再也沒回來。「或者是回去後，就發現自己被拉黑了。」ghosting給落落帶來了巨大的情緒危機，她開始患得患失，自我懷疑。「我沒想到我的脆弱變成了別人的可乘之機。經常會有人假定，女生玩約會軟件就一定私生活很混亂。我在那種尋找對象的焦慮中陷入了自證陷阱和惡性循環，因為太渴望愛，遇到沒那麼喜歡的人也想浪費時間試試。」

在一些約會app裏，會專門有教程，為因匹配產生負面情緒的用户提供解決方案：被拒絕後要如何處理失落，如何因為匹配而帶來的焦慮和疲憊……「後來我發現，原來約會軟件裏全都是這樣的人。我們在低能量中互相索取，或者是傾吐情緒垃圾，通過次拋約會和快餐關係，試圖填補內心的空洞。「但是隻有愛你的人才會關心你的低落，陌生人只會被你散發的魅力和光環吸引，不會有平白無故的垂憐。她後來不再執着於找對象，「本來是一個性緣腦，現在硬生生厭男了。」「不要在自己情緒低落的時候尋求陌生人的安慰，就像永遠不要在晚上做決定一樣。」

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03 左滑他人，從而認識自己

「超過一米八，他就一定會把身高寫出來。如果不寫身高，那可能就是不高。」「如果照片只露身材和背影，千萬不要把對方幻想成帥哥。」在約會軟件摸爬滾打三個月，如今的落落已經滿血復活：「這些都是為遇到正確的人在做錯題集。」

「我發現了男人追求對象的邏輯，就是先追求自己認識的人裏面最好的，追不到再換第二好的，以此類推。我在想，那個第二好的女生，是不是就在等着人追她之中錯失了和最優質的男人在一起的機會？」「傳統的戀愛關係太被動了，女生永遠都處於被選擇的語境。通過約會軟件，女生可以更加了解自己對男人的喜好， 瞭解自己在伴侶選擇上的優先分配。」在落落看來，使用約會軟件的過程就像是一場訓練，她最終得以去掉對愛情浪漫化敍事的幻想，並且在不斷的挑選中，擁有了鑑假照技能和識騙功力。遇到不好的人及時止損，擁有抽離感 ，快速和陌生人熟絡，甚至是向上社交，拓展自己的人脈。

「一旦你不把約會軟件當成尋找真愛的工具，它就變得好用了起來。」在深圳，每次你聊到感情問題，都會有人用一句「不如搞錢」來反駁你。一句輕飄飄的話，正確且蒼白，就這樣掩蓋了人類最基礎的感情需求的意義，彷彿在暗示：活在深圳，應該活成一架沒有情感的搞錢機器。「談戀愛會耽誤我賺錢的速度」，更是對深圳人的一種口號式註解。的的確確走了不談戀愛只搞錢之路的文生卻説：「不要把愛情和搞錢對立起來，説得好像不談戀愛你就能賺到大錢似的！」「很多人根本就是錢沒賺到，戀愛也沒談成。」

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使用約會軟件的這些日子，文生髮現，新生代女孩完全顛覆了他心中的女孩形象：她們消費男色，倒追男生，説着自己聽不懂的網絡語言。一開始，這種隔閡讓他感受不到她們的魅力。但一旦親自接觸，女孩們青春的氣息刺入他可能已經暗暗加速的衰老裏，他認真甚至絞盡腦汁地附和着她們，急速學習着新事物，甚至用上了「純愛戰士」來形容自己。只是他可能不知道，在很多人眼裏，長得不好看的「純愛戰士」，只是單身狗好聽一點的説法。

他會開始注意以前沒有注意過的生活細節，開始健身，買衣服，培養更多愛好。觀念也發生了變化，他變得沒有那麼「急功近利」了，「一上來就説要婚姻之類的，確實比較嚇人。」雖然他對在約會軟件找到對象並不抱什麼希望，但問及是否會繼續時，他卻回答道：「打算再轉戰幾個別的軟件試試。」

愛意可以在尋尋覓覓，逐漸靠近彼此的時刻裏滋長，但每一個人是哪種情況，在哪個階段，都只能詢問自己的內心。愛情依舊不會在約會軟件裏發生，卻可以在一個變得情緒穩定，心態平和，有絕對自信的我們身上發生。所謂盡人事聽天命，把真實的、最好的自己展現出來，然後我們再聊愛情。*文中人物名均為化名

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