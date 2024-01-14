真愛難尋？女人夫妻宮有這5粒星　必遇渣男招惹爛桃花｜紫微斗數

在愛情路上總是跌跌撞撞，看似桃花運大好，偏偏對你示好的總是爛桃花居多，遇不到真心的好對象？這和命格有關係嗎？本網馬上就從命盤的角度為你分析。



注意：

1、本文參考紫微命盤命宮主星，可透過【紫微排盤】查詢你的夫妻宮主星。

2、夫妻宮為空宮者，請參考對宮事業宮主星。

3、夫妻宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

5種容易招惹爛桃花的女人命格（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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NO. 1：貪狼星

被冠以「桃花星」的名號當然不是空穴來風，貪狼的女子愛交際也善於交際，她們喜歡認識朋友，也喜歡證明自己的魅力。於是被吸引的繼續當朋友，看中的更是不能放過。偶爾人多了，眼花了，招來太多桃花，自然容易有爛桃花藏身其中。

NO. 2：太陽星

博愛是太陽的天性，也正是她們招惹桃花的癥結所在。在太陽的光芒照耀之下，桃花遍地盛開。太陽的熱力四射，喜歡照顧別人，卻又心太軟，容易陷入多角難題，桃花情結真是剪不斷，理還亂。

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NO. 3：破軍星

破軍個性令她們散發出一股獨特的魅力，愛恨分明，往往吸引了眾多異性前來搭訕示好，可是她們偏偏就是喜歡熱情自信，多變甚至搞怪型的對象，殊不知這類男子大多是桃花胚子，最後很可能演變成一場桃花劫。

NO. 4：天府星

天府特別喜歡被人群簇擁的滋味，喜歡發號施令，擁有主導權，忘了在愛情的空間裡，只允許兩個人同時存在。而且天府的感情變化莫測，有時親切隨緣，過沒多久開始吹毛求疵，讓真心對象容易因此卻步。

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NO. 5：天同星

天同在愛情中的態度與表現很被動，又容易被感動，不懂得拒絕也不忍拒絕。一旦陷入不正常的戀情裡，會合理化對方的行為，甚至催眠自己是幸福的，到最後還是沒有行動力跳脫，以致被爛桃花傷透了心。

容易招惹到爛桃花，不代表不能擁有愛情！而是需要調整自己的個性，避開爛桃花，讓你順利找到屬於自己的正緣，經營一段美好的愛情。

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