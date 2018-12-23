【中美貿易戰】內地擬修法加重專利侵權賠償：最高賠5倍或500萬元

專利侵權問題為中美貿易爭端之一，全國人大常委會今天（23日）提請審議專利法修正案草案，草案提出加大對侵犯專利權的賠償力度：情節嚴重者，可以在按照權利人受到的損失、侵權人獲得的利益或者專利許可使用費倍數計算的數額1至5倍內確定賠償數額。 草案又規定，在難以計算賠償數額的情況下，將法院可以酌情確定的賠償金額，從現行專利法規定的1萬元到100萬元（人民幣，下同），提高為10萬元到500萬元。

全國人大常委會23日提請審議專利法修正案草案，草案提出加大對侵犯專利權的賠償力度。（資料圖片）

新華社的報道稱，對於侵權人故意隱匿帳冊資料行為，草案規定，法院為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供。侵權人不提供或提供虛假帳簿、資料者，可參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。

草案又增加規定，完善專利行政執法。草案規定，國務院專利行政部門可以處理在全國有重大影響的專利侵權糾紛；管理專利工作的部門對在本行政區域內侵犯同一專利權的案件，可合併處理；對跨區域侵犯同一專利權的案件，可請求上級政府管理專利工作的部門處理。

此外，草案還明確規定網絡服務提供者對網絡侵權的連帶責任，以及誠實信用和禁止權利濫用原則。