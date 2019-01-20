最後一名日籍八路軍老兵小林寬澄逝世　曾獲習近平頒抗戰紀念章

據內媒近日報道，最後一名在世的日本籍八路軍老兵小林寬澄於16日（上周三）晚上在日本去世，享年99歲。 小林寬澄曾參加日本侵華戰爭，被八路軍俘虜後加入八路軍，參與了抗日戰爭及國共內戰，1955年回到日本。2015年，小林寬澄獲國家主席習近平頒授中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章。

小林寬澄參加日本軍隊時期的照片。（影片截圖）

小林寬澄出生於和尚世家，19歲時考取了和尚的資格。但在1940年夏天，他被日本政府徵召加入軍隊，然後被派到山東，於1941年6月被八路軍俘虜。被俘的小林寬澄試圖自殺，但都被八路軍救下，其後成為了八路軍的一員。小林寬澄在1942年和1943年先後兩次到山東省新泰縣龍亭區工作。他在離日軍據點僅三四百米遠的地方，對日軍官兵進行反戰宣傳。

國共內戰期間，小林寬澄在東北參加戰爭。1948年，他擔任濟南市人民政府外事辦幹部，專門負責管理日僑工作。不少日軍戰俘、日本僑民，都由他協調後順利回到了日本。直到1955年，小林寬澄才帶著妻兒回到日本，他在中國足足生活了15年。

回國後受日本政府監視多年

小林寬澄回到日本後，在一個貨輪上當翻譯。因為他熟悉中國，貨輪在中國卸貨時都非常順利，他一直工作到75歲左右才退休。據報道他一直受到日本政府的監視，至1985年方結束。此外，小林寬澄生前在日本亦四處演講，揭露日本侵華戰爭的真相。

2015年9月，國家主席習近平向小林寬澄（中）頒發中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章。（美聯社）

2015年9月，包括小林寬澄在內的30人或其遺屬代表，獲頒中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章。國家主席習近平親自為其頒發並佩戴紀念章。

（綜合報道）