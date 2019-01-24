馬雲達沃斯爆金句：年輕人愛用手機支付是因為沒錢

2019年世界經濟論壇年會（即達沃斯論壇）於1月22日至25日召開，阿里巴巴董事局主席馬雲在23日（周三）的發言再次引發關注。他表示，年輕人立刻接受手機支付的原因是他們窮。

馬雲在談到互聯網技術的發展時，表示互聯網自誕生之日起就是一項普惠技術，它覆蓋了年輕人和窮人。他解釋，信用卡剛面世的時候，只有有錢人才有。但手機支付剛出來的時候，有錢人是不相信它的，因為他們相信信用卡。可是年輕人立刻就接受了手機支付，因為「我們沒啥錢」。

馬雲稱歐洲對數字技術過度擔憂。（路透社）

此外在當天的「新興市場數字化」分論壇上，對於近年歐洲加強對互聯網監管，馬雲直言歐洲對數字技術過度擔憂，「世界上有很多懷疑，但對我來說是機會。歐洲擔心太多，這種擔心本身讓我擔心」。他認為現在過度強調監管為時尚早。

2018年5月，歐盟網絡數據私隱保護新規《通用數據保護條例》（General Data Protection Regulation，GDPR）在歐盟全體成員國正式生效。條例允許用戶訪問、改正、移植和刪除其數據；而監管者有權對違法企業處以高達2000萬歐元或者全球營收4%（兩者取其大）的巨額罰款。

馬雲：各國莫制定數字時代的「紅旗法案」

在論壇上，馬雲再次談到英國19世紀的「紅旗法案」，指英國曾為了照顧馬車夫的就業問題，讓汽車必須跟在馬車之後，這其實阻礙了行業發展。他表示自己每年和全球各國的政要會面，就是要確保各國政府不要制定數字時代的「紅旗法案」。

（《環球時報》）