【封殺華為】環時：幾十年來最嚴重迫害　罪名僅是美國想像出來

美國《紐約時報》上周六（28日）發表長文，稱美國政府就5G「控制權」的競爭，定義為「新軍備競賽」。 中國官媒《環球時報》28日就此發表社評，題為〈5G是新軍備競賽？好歇斯底里的想法〉，內文稱：「美國對5G的戰略構想是蹩腳的，因為與時代精神背道而馳，因此它的『軍備競賽』將會進行的很古怪，實際效果與它的初衷有可能南轅北轍。」

環時：幾十年來最嚴重迫害，罪名僅是美國想像出來。（資料圖片）

對於美國呼籲盟友抵制中國電訊業龍頭華為，環時認為是赤裸裸地把地緣政治邏輯擺到桌面上：「美國以野蠻的方式打壓華為，完全蔑視商務邏輯，形成最近幾十年全球化浪潮中最嚴重的迫害運動，而美方沒有任何華為設備搜集情報的證據，它給華為定的罪名僅僅是想像出來的可能性。」

社評指《紐約時報》透露「美國精英群體很深的強權思想烙印」。雖然坊間以為美國精英群體不接受總統特朗普，不過實情是對於特朗普所提倡「美國優先論」，很多美國精英比總統走得還遠，「或者他們是彼此相互補充的」。

指美國將為搞亂5G秩序「埋單」

至於打擊中國電訊業發展，《環時》判斷美國的舉動終歸徒勞無功：「抵制華為這一運動背後的美國利益並非整個西方世界的利益，說5G是『新的軍備競賽』，如此『深刻的思想』也只有地緣政治狂才能冒出來，沒有控制全球野心的國家會覺得莫名其妙。」

與此同時，社評指5G市場仍將保持貫通，隨著中國進一步擴大開放，西方國家與中國的利益將更為交融，美國將為搞亂秩序而「埋單」：「今天人為製造的隔閡很難向整個體系傳染，更大的可能性是無處不在的全球化元素逐漸包圍、淹沒所謂『5G軍備競賽』那樣的狂想。」