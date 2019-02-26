【華為風波】任正非：孟晚舟不會做接班人　感謝美國為她插上翅膀

華為心聲社區近日刊登英國廣播公司（BBC）對總裁任正非的採訪全文。任正非在訪談中表示，孟晚舟永生永世不可能做接班人，因為她沒有技術背景。 任正非又指，孟晚舟被捕對公司業務沒有任何影響，這次的磨難是孟晚舟人生難得的機會，要感謝美國政府給她插上堅強的翅膀。

華為孟晚舟被捕：46歲的孟晚舟為華為創辦人任正非的女兒，曾經是加拿大永久居民，現持有中國護照和香港特區護照。（視覺中國）

在華為心聲社區刊載的BBC訪談全文中，任正非表示，他不能完全從父親的角度看兒女的發展軌跡，也要看到兒女要自由飛翔，每個小孩都要有個性。個人成長對他們很重要，父母不能要求兒女都在身邊與自己和諧相處。

任正非認為，這次的磨難應該對孟晚舟來說也是人生難得的機會，相信這麼大的一件事會對她未來成長插上翅膀，要感謝美國政府給孟晚舟插了一個堅強的翅膀。

任正非接受BBC專訪，指孟晚舟沒有技術背景，永生永世不可能做接班人。（BBC截圖）

指女兒被捕未影響公司業務

任正非指出，孟晚舟被捕之後，他「作為父親是很心疼的」，但事情既然已經發生了，就安安心心去走法律道路解決這個問題。

他還說，雖然孟晚舟個人現在沒有自由，但對公司的業務並沒有任何影響，事實上公司目前發展速度更快，「所以他們抓孟晚舟可能抓錯人了，他們可能以為抓了孟晚舟華為就垮了，但我們沒有垮，我們還在前進。」

（BBC／華為心聲社區）