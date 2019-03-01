花重金打「公關戰」　華為在美主要報章登全版廣告：別聽信傳聞

華為此前被美國指控其設備被用於從事間諜活動，遭到部分國家封殺。為了幫自身辯護，華為2月28日在美國多家主流報紙整版向全體美媒發出公開信，在信中，華為表示「美國政府對華為存在一定誤解」，並呼籲「關注事實的真相」。

華為2月28日在美國多家主流報紙整版向全體美媒發出公開信。（網上圖片）

據報道，華為發言人史肯納（Chase Skinner）表示，公開信刊登在「華盛頓郵報」（The Washington Post）、「紐約時報」（The New York Times）、「華爾街日報」（Wall Street Journal）、「今日美國報」（USA Today）、「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）和Politico刊登這則廣告。

在公開信中，負責公共及政府事務的華為董事陳黎芳（Catherine Chen）寫道，「我用給大家寫信的方式，希望能更好地瞭解彼此。但近年來，美國政府對華為存在一定誤解，我們希望大家能夠關注事實的真相。」

她又強調，「自公司成立三十餘年來，最讓華為人感到驕傲的是，我們願意前往許多全球最艱苦、危險的地區——在很多別的公司不願意去的地方——工作，全身心地投入到連接未聯網人群，消除全球數字鴻溝中。」

在公開信中，華為向美國媒體發出「參觀華為園區以及與華為員工會面」的邀請。（資料圖片）

在信末，陳黎芳還代表華為向美國媒體發出「參觀華為園區以及與華為員工會面」的邀請，希望藉此使得美國公眾能更好地了解華為。「我們希望美國公眾能更好地瞭解我們，就像我們更好地瞭解你們一樣。不要聽什麼信什麼，過來看看吧。（Don't believe everything you hear. Come and see us.）」

有媒體查詢後獲悉，在工作日時段於《紐約時報》刊登整版黑白商業廣告的價格約為17.8萬美元（約合140萬港幣），而在《華爾街日報》刊登整版黑白廣告的價格約為22.7萬美元（約合178萬港幣）。

（綜合報道）