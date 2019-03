花重金打「公關戰」　華為在美主要報章登全版廣告：別聽信傳聞

華為此前被美國指控其設備被用於從事間諜活動,遭到部分國家封殺。為了幫自身辯護,華為2月28日在美國多家主流報紙整版向全體美媒發出公開信,在信中,華為表示「美國政府對華為存在一定誤解」,並呼籲「關注事實的真相」。

華為2月28日在美國多家主流報紙整版向全體美媒發出公開信。(網上圖片)

據報道,華為發言人史肯納(Chase Skinner)表示,公開信刊登在「華盛頓郵報」(The Washington Post)、「紐約時報」(The New York Times)、「華爾街日報」(Wall Street Journal)、「今日美國報」(USA Today)、「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)和Politico刊登這則廣告。

在公開信中,負責公共及政府事務的華為董事陳黎芳(Catherine Chen)寫道,「我用給大家寫信的方式,希望能更好地瞭解彼此。但近年來,美國政府對華為存在一定誤解,我們希望大家能夠關注事實的真相。」

她又強調,「自公司成立三十餘年來,最讓華為人感到驕傲的是,我們願意前往許多全球最艱苦、危險的地區——在很多別的公司不願意去的地方——工作,全身心地投入到連接未聯網人群,消除全球數字鴻溝中。」

在公開信中,華為向美國媒體發出「參觀華為園區以及與華為員工會面」的邀請。(資料圖片)

在信末,陳黎芳還代表華為向美國媒體發出「參觀華為園區以及與華為員工會面」的邀請,希望藉此使得美國公眾能更好地了解華為。「我們希望美國公眾能更好地瞭解我們,就像我們更好地瞭解你們一樣。不要聽什麼信什麼,過來看看吧。(Don't believe everything you hear. Come and see us.)」

有媒體查詢後獲悉,在工作日時段於《紐約時報》刊登整版黑白商業廣告的價格約為17.8萬美元(約合140萬港幣),而在《華爾街日報》刊登整版黑白廣告的價格約為22.7萬美元(約合178萬港幣)。

(綜合報道)