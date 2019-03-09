【華為風波】聯想否認曾稱寧棄5G拒華為　將起訴內地數百網媒造謠

近日，一篇題為「聯想楊元慶再惹爭議：寧願放棄5G也不選華為，高通比華為強太多」文章在網絡流傳。對此，聯想集團7日通過官方微博發布消息，否認聯想集團董事長兼CEO楊元慶曾發表過「寧願放棄5G也不選華為」的言論，並表示將起訴相關造謠自媒體，採取一切合法手段調查長期惡意挑動中國公司內耗的幕後黑手。

聯想集團在微博發出聲明。（網上圖片）

聯想稱，3月5日，自媒體號「數碼e起談」在自媒體平台首發布造謠文章，隨後大批自媒體進行了有組織的二次洗稿發布，數百個軍事乃至美妝博主集中在微博平台轉發誹謗，造成了極其惡劣的社會影響。

聯想表示，聯想集團董事長兼CEO楊元慶從未在任何場合發表過類似言論。聯想已完成取證工作，將正式起訴相關造謠自媒體，通過法律手段維護自身權益。

聯想又稱，最近一年，此類無中生有的謠言以極高的頻率不斷出現。將採取一切合法手段調查長期惡意挑動中國公司內耗的幕後黑手，將不惜任何成本挖掘相關組織或個人惡意操控社會輿論行為的真實目的，將其繩之以法。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶曾不滿一個有關技術標准的投票被炒作成一個愛國的話題。（資料圖片/視覺中國）

早前，聯想曾深陷「5G投票」風波而受到中國輿論指責。有媒體報道，根據2016年底3GPP的會議記錄，聯想和旗下Motorola在數據碼短碼的投票上，贊成高通主推的L碼，反對華為主推的P碼。導致在數據碼短碼上，華為主推的P碼比高通主推的L碼差一票。此事件發生後一度引起軒然大波。

楊元慶當時曾作出回應，不滿一個有關技術標准的投票被炒作成一個愛國的話題。有報道指，聯想集團創始人柳傳志也曾就此事和華為創始人任正非進行通話，任正非表示聯想沒有任何問題。

（綜合報道）