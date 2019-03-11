華為Mate 20系列手機發貨量破千萬　網民：特朗普神助攻

華為11日（周一）宣布，上市4個半月的華為Mate 20系列手機發貨量正式突破1000萬部。這項消息獲得內地網民的叫好與肯定，許多人認為這要感謝美國總統特朗普的「神助攻」。

在全球行動通訊大會（MWC）上，華為Mate 20 Pro 以大比數贏得 Glomo 年度最佳手機大獎。（蔡浩騰攝）

華為Mate 20系列於去年10月16日正式發布，共有3款機型（Mate 20、Mate 20 Pro和Mate 20 X）。這款旗艦手機在拍照、充電等方面有諸多創新，還搭載華為自行研發的全球首款7nm製程的麒麟980行動處理器晶片。華為Mate 20 Pro上月才在全球行動通訊大會（MWC）打敗蘋果、三星旗艦手機，獲選為全球最佳智能手機。

華為Mate 20系列上市後，平均每月出貨量在200萬到250萬部之間。華為消費者業務CEO、華為常務董事余承東此前表示，Mate 20系列的銷量預期為2000萬部。現在上市才4個半月即完成一半任務，Mate 20系列也打破了華為此前Mate和P系列的銷售記錄。

去年智能手機發貨量突破2億部

內地網民對這消息紛紛叫好，一名網紅博主說，售價人民幣5399元起跳的Mate 20 Pro，銷售就佔接近一半，「華為這一波太牛逼了，特朗普簡直神助攻」。

儘管美國強力圍堵華為布局5G市場，但華為業績不降反升，2018年首度營收突破千億美元，智能手機發貨量也首度突破2億部，逆勢大幅成長，不僅在中國市場稱霸，還超越蘋果向全球手機龍頭三星快速逼近中。

（中央社）