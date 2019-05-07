【繞口令？】有關部門是哪個部門？　耿爽：無關的就不是有關部門

美國總統特朗普當地時間周日（5日）在Twitter表示周五（10日）起對中國商品加徵關稅，各國媒體周一（6日）在中國外交部例行記者會上向發言人耿爽追問中美貿易談判的具體情況，唯耿爽僅建議媒體向主管部門詢問。 耿爽在遭到多次追問之下疑似顯得不耐煩，在被問及應向「哪個有關部門」查詢時，竟回應稱「有關部門就是有關的部門，無關的就不能稱為有關部門」。

中國外交部耿爽遭追問中美貿易談判的具體情況，耿爽僅建議媒體向主管部門詢問。（資料圖片）

耿爽當日在例行記者會上強調「中方團隊正在準備赴美磋商」，但沒直接回答國務院副總理劉鶴是否會前往美國的問題。媒體接連提問中方是否會按原計劃赴美進行下一輪貿易談判、將停留多長時間、磋商團隊會派多少人前往、此次加徵關稅是否為談判取得有利環境等問題，但耿爽始終不洩漏一絲具體消息，而是讓記者去找主管部門查詢。

然後有記者向耿爽表示：「你提到讓我們去問有關部門，我們向他們發傳真詢問中美貿易磋商是否會如期進行，但沒有收到回覆。請問我們到底該問哪個有關部門？」

這時候耿爽回應：「有關部門當然就是有關的部門了，無關的就不能稱為有關部門，所以我建議你還是要向他們詢問。」

（綜合報道）