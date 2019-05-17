【中美貿易戰】看近廿年「打壓華為史」　無礙中國製造業趕超美國

當地時間5月15日，美國總統特朗普在市場准入和供應鏈兩方面，一連兩招封殺華為。時值美國對華再度加徵關稅，貿易戰再掀波瀾，雖然美國一直強調，中美貿易談判和華為風波是兩回事，但華府的行動卻道出完全不一樣的故事。

每一次打完關稅牌再打國安牌

近者有美國突然發難，在談判完成之際加徵2000億美元中國貨的關稅，另一手即頒布行政命令，以國家安全為由，禁止個別電訊設備商進入美國市場，矛頭直指華為，並且從供應鏈下手，將華為列入禁運清單，使華為在未經華府許可，不得向美國公司進口部件。

遠有去年12月，當中美兩國元首還在阿根廷共晉晚餐，展示貿易談判進度良好之際，加拿大公布應華府的申渡請求，以違反伊朗禁運令為由，拘留華為副董事長孟晚舟。

2018年12月1日，華為首席財務官孟晚舟在加拿大溫哥華被捕。（資料圖片）

每逢貿易戰走到轉折點，華為風波也會翻開新一章，機緣巧合得令人嘖嘖稱奇。說白了就是華府根本無意分開處理，一事歸一事，而是考慮到經貿攻勢的聯動互補，前一步剛打了一張關稅牌，後一步就跟上一張國安牌，從不同領域打擊中國的產業發展和市場聲譽。實則從美國的「打壓華為史」就可以看出，所謂中美談判的主軸遠不止於貿易逆差，更體現中美兩國全方位的經濟角力。

無礙晉身全球第2大網絡設備生產商

首先，遠遠早於貿易戰爆發之前，中美之間的競合關係已出現暗湧。2001年中國加入世界貿易組織，開啟了「入世」新時代，華為亦隨之開拓美國市場，個別知識產權糾紛忽爾匯聚成強大阻力。由2008年到2011年，美國官方機構多次以國家安全為由，否決、叫停或介入華為在美的併購方案和設備合約，致使風聲鶴唳下，其他的併購對象經「自我審查」後中止項目。

華為在美國發展屢屢受挫，正反映美國早於尖端領域防範中國「威脅」，而「威脅」的另一面是中國企業的龐大實力。儘管無法在美國大展拳腳，華為業務依然蒸蒸日上，於2012年超越諾基亞、西門子、阿爾卡特等業內龍頭，晉身為全球第2大網絡設備生產商。由此可見，華為站在中國產業發展的最前沿，其壯大蓬勃既體現國家整體經貿實力的上升，也成為美國挑動「中國威脅論」的主要樣板和槍靶子。

美國政府15日接連宣布針對中國電信商華為的舉措。總統特朗普簽署行政命令，宣布進入「全國緊急狀態」，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備，以保護受威脅的美國通訊行業。（路透社）

美國「虛胖」經濟回歸現實

正如中美的貿易逆差，華為「構成威脅」不是一朝一夕之事，本質是反映美國「虛胖」經濟開始回歸現實：美企在尖端5G電訊領域落後華為，而美國製造業生產力已及不上中國。由身處現實到承認現實，到了近年美國終於正式面對中國趕超的現象，但華府不選擇提升產業實力的正途，反而是動用政治工具和號召盟友，企圖將華為和中國企業升級「扼殺於萌芽之中」。

迄今為止，兩國均表示中美貿易談判並未觸及華為風波，對北京而言或者是為了避免「節外生枝」，先禮而後兵。可是從考慮到歷史和現實原素，美國的超級大國地位正在消減，對「老二」中國的猜忌就更加之深，加上經濟與政治密不可分，打壓華為也是貿易戰的一部份。那麼既然華府率先擴大戰線到「非關稅領域」，中國到了萬不得已的時候，同樣有足夠實力和條件，對美企作對等還擊，以示北京同樣能夠發動全方位攻勢。