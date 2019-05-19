【華為風波】被美國列貿易黑名單　官媒：對人類文明造成巨大戕害

美國總統特朗普近日簽署行政命令，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商旗下產品。美國商務部上周四（16日）正式將華為與20多個國家的68間子公司列入所謂「實體清單」（Entity List），禁止其在未經美國政府批准的情況下，購買美國企業生產的零件及部件。 官媒《中央人民廣播電台》18日（上周六）發布的評論文章表示，美國的做法對人類文明與科技發展進步造成巨大戕害。美國為維持其科技霸權而濫用國家力量打壓競爭對手的蠻橫做法，已經激起了全球公憤。

美國政府15日接連宣布針對中國電信商華為的舉措。總統特朗普簽署行政命令，宣布進入「全國緊急狀態」，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備，以保護受威脅的美國通訊行業。（路透社）

文章指，華為在美國的發展異常崎嶇坎坷，從多個併購項目受阻，到遭到所謂「危害美國國家安全調查」，華為始終被排除在美國主流運營商的網絡基礎設施門外。美國又將「國家安全」概念作為推行保護主義的工具，以「莫須有」的罪名，通過「政治綁架」、「關門封鎖」、遊說威脅盟友等多種手段，對華為發起全球「絞殺令」。

文章稱，但是美國這麼做，不僅不會讓自身更安全、更強大，反倒對與華為合作的美國公司造成強烈衝擊，影響美國數以萬計的就業崗位，同時也嚴重破壞了全球供應鏈的合作，對人類文明與科技發展進步造成巨大戕害。比如，美國高通、賽林思等公司是華為主要合作夥伴，美方出口管制「禁令」一出，這些公司的股價立即大跌，華盛頓此舉可謂損人害己。

文章續稱，法國總統馬克龍、德國總理默克爾等歐洲國家領導人已經表示，不會追隨美國對華為的「禁令」。這反映出，美國為維持其科技霸權而濫用國家力量打壓競爭對手的蠻橫做法，已經激起了全球公憤。

（中央人民廣播電台）