【劉士余被查】自打嘴巴令人唏噓　惟不損加強「制度監管」功勞

昨（19日）晚中央紀委國家監委公布，中國證監會前主席劉士余「主動投案」，接受調查。這一消息不禁令人既意外又唏噓，就在今年1月底，劉士余改任中華全國供銷合作總社黨組副書記兼理事會主任，當時各大傳媒還提及，他在中證監時掀起「監管風暴」，其猛批險資的言論更成為業界金句。

劉士余任內推動改革雷厲風行，不時引發業界內外爭議。2016年12月，劉士余曾斥責險資是「妖精、野蠻人」，其後又高調批評「忽悠式重組」、「高送轉」與「大股東減持」等市場亂象，一派大義凜然的形象，但幾年過後卻涉「違法違紀」被查，無異是自打嘴巴。

有內媒即引述「接近劉士余的知情人士」，指他牽涉南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟失聯一案，案情為相關人士在「結構化產品」業務，涉嫌有利益輸送和貪腐行為。儘管如此，評論人物時切忌「因人廢事」，應該一事歸一事，劉士余口不對心固然招人非議，但他在任內的功績也是不容否定的，其功勞的而且確推動中國資本市場的發展。

中央紀委國家監委網站周日（19日）晚上11時通報，中國證監會前主席劉士余被查。（資料圖片）

對內放緩創新、從嚴監管

2015年內地股災後，劉士余於2016年2月20日接替肖鋼，出任中證監主席，甫上任即明言要整頓市場秩序，並作出不少制度建設。

就職後短短半年內，劉士余先是解散成立兩年半的創新部，繼而新設內審部及機關紀律檢查委員會，對內放緩創新、從嚴監管的思路顯露無疑。當時「一行三會」中，只有央行單獨設有內審司，銀監會和保監會均未設單獨的內審部門。證監會在機構設置上設立內審部門，顯然是考慮對內的威懾力。

趙薇夫婦案最引人注目

與此同時，劉士余在任3年期間，中證監行政處罰數量金額連年刷新紀錄，3年合計處罰及沒收的款項達到224億人民幣，市場禁入132人，其中趙薇夫婦一案最引人注目。兩人名下公司涉嫌於企業併購案中，發出「虛假信息」和「誤導性陳述」，其公告亦有「重大遺漏」，趙薇夫婦分別被處以30萬元人民幣罰款，並禁入證券市場5年。

按官方通報，被查的劉士余仍被稱作「同志」，案情未被定性為「嚴重」，加上他是「主動投案」，預計有可能獲從輕發落。不管最終下場如何，劉士余作為內地證券界的頭臉人物，其身不正或多或少都會影響制度威信，而時值內地經歷註冊制改革延期推行、網貸爆煲、股市大幅波動，此時再有前財金高官被查，不免令各界期望中國能盡快培育一批才德兼備的人才，以期資本市場可以脫胎換骨。