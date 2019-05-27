華為「糧草充足」打持久戰　白宮禁令犧牲商界能長遠嗎？

美國近日祭出華為封殺令，以Google為首的企業逐一宣布「斷供」華為。中國對此未見隨對方節奏起舞，不論是國家主席習近平抑或是華為創辦人任正非，都反覆提到要有「持久戰」的覺悟，言下之意是不爭戰術上一日之長短，而是放眼於長遠戰略上十年廿年的國運之爭。

華為憑甚麼打「持久戰」呢？任正非自言早就預見終會遭遇美國打壓，所以在晶片設計和作業系統方面做了「備胎」。一旦美國禁令切斷外部供應，絕對會影響公司運作和利潤，但不會到了「見血封喉」的地步，此因華為坐擁長達一兩年的晶片儲備，有足夠彈藥應付圍堵封殺，而華為亦早已製作和試行自家「鴻蒙」作業系統，用意正是要抵抗美方殺著。

坊間有人指出，即使華為能夠闖得過晶片關和OS關，由5G傳訊裝置到電腦CPU，由晶片設計軟件到晶片設計框架，任何一環一旦遭切斷，同樣會導致運作有癱瘓之虞。確實當下美國禁令正產生相當效力，導致某些關鍵供應商「終止」與華為合作，不過做生意本來是互惠互利，斷絕來往是「七傷拳」，禁令無異於要美國商界犧牲自己來成全白宮的政治目的，問題是美國商界會跟從白宮走多遠走多久呢？

任正非這位被華為公關團隊形容為「最不擅長面對媒體的老闆」，近期卻為華為作出了最佳的宣傳工作。（資料圖片／GettyImages）

微軟發公開信向白宮「進諫」

「持久戰」的意義在於有戰略耐性和定力，相信以中國和華為的實力，不乏受禁令影響的外商會站到自己一邊。微軟公司雖然暫停與華為簽新訂單，但同時維持原有業務往來，兼且還發公開信向白宮「進諫」，指禁令可能會適得其反，重挫美國的科技發展。又如5G鐳射通訊裝置生產商Lumentum，宣布執行禁令後便需要大幅下調盈利預測，而實則華為是一眾美國電子零件商的大客戶，佔其銷售額可以高達三分一到四分一。

白宮或者不再「投鼠忌器」，以收短期戰術效果，但企業為長遠計難道不會「愛惜羽毛」嗎？有眾多外企傳出斷供華為後，又紛紛「辟謠」澄清，包括德國英飛凌、日本Panasonic和日本東芝等等，另外一些則強調正在調查釐清當中，其間保持供貨正常，例如台積電便採取「拖字訣」。由此可見，儘管禁令一時間弄得風風火火，但長此下去，各大企業摸清禁令「長臂管轄」的盡頭，難道不會「找辦法」繼續賺華為的錢嗎？

特朗普對華為的禁令已引發美國企業擔憂（VCG）

禁令對中國補短板有催化作用

即使設想最壞情況，美國封殺令徹底而全面，華為局部業務受重創，要置其於死地恐怕還差得遠。華為的5G電訊設備確實品質優良，部份更持有獨家專利，外企反而要掉過頭來購買使用權，甚至目前只能夠依靠華為發展5G基建，如此就確保海外業務不至於一筆勾銷。更不用說在自成一角的中國市場，華為背後有國內14億名消費者，足以在艱難時刻支撐公司運作和盈利。

根據「持久戰」的戰略目光，最關鍵的始終是補上短板，重整自家主導的供應鏈，這方面禁令反而有催化作用。中國有自己的互聯網體系，要引導APP製作商配合「鴻蒙」不是難事，同時也有自己的電訊零件供應鏈，扶持中芯國際之類本地晶片供應商本就是國策，一切都只是「時間」問題。回顧改革開放四十年，相比六四後各方圍堵、九十年代「三角債」和經濟過熱，中國比任何時候都更有條件「承受壓力」，手頭有更多選項「更上一層樓」。