【逃犯條例】解禁20年　《皇后大道東》為何再遭審查封殺？

逃犯條例修訂風波鬧得滿城風雨，甚至成為國際新聞，不過由於官方封禁，內地網絡上卻鮮有討論和報道。這股封殺潮甚至不止於新聞資訊，甚至殃及池魚，著名流行曲《皇后大道東》也在解禁近20年後，再次成為「禁歌」。

反映回歸前徬徨與焦躁

《皇后大道東》一曲隱約透露，市民對「一國兩制」沒有信心，擔心香港最終會落得「面目全非」的地步。對轉變的憂慮首先體現在事物上，歌詞提到原本硬幣上那「皇后」尊容，可能變成了「烈士銅像」，還有雖然公共交通仍繼續服務大眾，路線站名卻可能已大幅改動，「旺角可能要換換名字」，香港市民一時之間都要「問問何事」，才搞得清前行方向。

《皇后大道東》歌詞。（影片截圖）

除了事物更替，《皇后大道東》一曲也提到「人面全非」，「知己一聲拜拜遠去這都市」，大批市民移民英美澳紐加，香港就改由「偉大同志搞搞新意思」。總而言之，這首歌沒有明確提及「一國兩制」或「主權移交」，可是其中歌詞卻反映當時市民的徬徨與焦躁，以為九七回歸後香港不只「物非」，同時也是「人非」，未來的香港將會換上全新面貌，自己不太熟悉也不太適應。

毋須過份解讀封禁意味

其實《皇后大道東》於1991年剛一面世，旋即被內地禁播，時值1989年六四事件後兩年，中國政經環境尚處於高壓狀態，信心危機亦觸發新一波港人移民潮，官方自然對一切「潛在問題」更加緊張，採取有殺錯無放過的態度，即使是看似無傷大雅的戲謔流行曲也不例外。是次封禁一禁就是10年，到了2000年回歸局勢大抵欲穩定，《皇后大道東》才終於獲解禁，容讓兩地民眾以平常心回顧過往，對過去的疑惑和恐懼置諸一笑。

事隔20年後，《皇后大道東》再次被封禁，直接原因是內地民眾即使留意到反修例風波，但礙於審查而無法直抒己見，於是就藉著分享名曲以憑歌寄意，結果審查之手決意要封禁所有消息渠道，再次「有殺錯無放過」，連間接表達的灰色地帶都容不下。如此看來，外界毋須過份解讀「二度封禁」的意味，因為這只是審查機關嚴查下的一貫操作，箇中並無深層次政策意義。

堆砌沒有異見的「輿論場」

可是政治上「觀感即現實」，《皇后大道東》再度被禁，加上反修例風波的封殺程度與六四無異，同樣是提都不能提，難免會惹來諸多不必要的揣測和類比，憂心香港與內地關係持續惡化，中央對香港的管制會更趨嚴厲。追本溯源，諸如此類的捕風捉影源於審查機關的僵化思維，辦事情傾向「一刀切」和「常規化」，意圖以簡單強硬的政治紅線和道德律令，強行堆砌沒有異見的「輿論場」。

問題是世上不存在「完美輿論場」，歷史經驗已反覆證明，試圖建立一個整齊劃一的社會純屬空想，而且不可持續。回到反修例風波，首先從實效看，內地民眾支持港府修例的聲音不絕於耳，審查機關根本毋須「一刀切」封禁，其次近年中共常說要有「制度自信」，然而動輒就要刪除封殺，大小事情都不能討論交流，無異於授人以柄，惹來詬病和嘲諷。