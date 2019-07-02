【中美角力】杜魯多對華束手無策　華為任正非指示「出路」？

中加關係何去何從呢？自從去年底加拿大應美國要求，扣留華為副董事長孟晚舟，中方便一直窮追猛打，先是以從事間諜活動為由，拘捕兩名在華加拿大人，繼而逐步以檢疫問題封殺加拿大農產品。渥太華就此多次與北京接觸未果，又未能於G20獲得美國總統特朗普出手相助，完全陷於進退兩難的境地。 正值此敏感時刻，上星期於G20期間，華為創辦人任正非接受加拿大《環球郵報》訪問，算是通過非官方渠道，為加方提出解困辦法。

任正非：其他國家比較聰明

相比中國官僚系統，任正非明人不說暗話，直截了當就指出，如果加拿大安排好釋放孟晚舟，「我們將開展我們這邊的工作」，言下之意就是即使難看些像是「人質交換」，事實如此就雙邊實事求是地去解決問題。不過任正非也在訪問中批評，加方的做法實屬愚蠢：「或者其他一些國家會比較聰明，拒絕美國的引渡請求。」他還呼籲加拿大司法部介入事件，釋放孟晚舟，但同時表明，對於加方。

華為創辦人任正非。

孟晚舟事件重創中加關係，一日不拔除這根刺，北京於可見將來都會繼續追擊加拿大。按任正非所言解讀，加拿大笨在未有如同英國、澳洲和歐盟，站在美國身後做啦啦隊，又或從中美磨擦裡漁人得利，反倒直接走上前台「為虎作倀」，甘冒「擄人勒索」的指控也要拘捕孟晚舟，踩過了國際道義的紅線，已經不是一般的國際博奕，結果招來北京的百倍奉還。

香港「巧妙」放生斯諾登

假設加拿大當初是「無心之失」，那更是愚蠢至極，忽略孟晚舟案不是尋常司法案件，當中的政治含義足以掀起外交風暴，對此香港似乎還比加拿大還要「聰明」。2013年6月，揭發美國監聽計劃的斯諾登逃至香港，美國隨即發出引渡請求，港府以美方文件未備為由，「巧妙地」未有及時發出拘捕令，容讓斯諾登「自行尋找合法和正常途徑，離開香港」。

杜魯多與速龍吉祥物握手。（路透社）

沒有互信就沒有「發大財」

即使釋放了孟晚舟，中加之間仍會有許多心結「未解決」，而任正非提議的出路很明確，就是兩國一起「發大財」。他講到興起處時，更提到加拿大如歡迎華為建設5G網絡，有望提升生產力並超越美國。講起來很直接，有利益就會走在一起，但現實時有互信才會相信有共同利益，而據兩國關係現況，這個政治前提根本不存在，否則也不會有華為拖慢投資計劃一事。

可是要建立這個政治前提，固然不是華為一家公司所能定奪，也不是取決於加拿大政府自身。華為面對整個西方陣營打壓，被綁上貿易戰風暴被指涉及盜竊知識產權和安裝「後門」程式，替中國政府辦事；加拿大為西方陣營一員，或多或少都被限定了活動空間，敵我本來就分明，孟晚舟事件實則只是「擦槍走火」而已。由此可見，儘管任正非提出了釋放孟晚舟，以及加拿大把握5G機遇，但大概也知道於新冷戰陰霾之下，良好意願要成為事實談何容易。