封殺葉德嫻、放行梁家輝　內地疑「厲行賞罰」招反效果

逃犯條例爭議延續至今，中國官方直到七一佔領立法會事件之後，才大規模發動輿論攻勢還擊。不過短短幾日間，最受關注的不是官媒如何「譴責暴力」，也不是外交系統如何指控「外國勢力」，焦點反而落在兩位香港明星身上：葉德嫻和梁家輝。

香港有遊行和言論自由

葉德嫻是歌視兩棲的資深藝人，曾獲威尼斯影后殊榮，她歷來政治立場鮮明，於2014年公開支持佔領運動，出心出力錄製歌曲和站台，之後也曾為泛民陣營助選，然而儘管如此高調，內地一直都未有加以「懲罰」。到了是次政治風暴，葉德嫻同樣多次走上街頭，批評港府「暫緩」修改逃犯條例，堅持不用「撤回」一詞，「當我們人民是蠢的」，不過這次卻惹來官方迴響，其經典金曲被下架。

葉德嫻。（「無膠日」宣傳片截圖）

封殺令一出，葉德嫻的遭遇迅即掩蓋所有內地官方表態，引起香港輿情迴響。香港和內地不同，和平遊行是基本權利，大家都有自由去公開表達意見，況且葉德嫻只是在示威隊伍中以個人身份，簡單就反修例談反修例，言論不見得觸及甚麼「紅線」，對比過往更是低調。可是官方既不容納異見，也未訴諸筆墨駁斥，而是採取以本傷人的封殺令，難免會在香港為人詬病。

「盲目封殺」和「盲目捧殺」

歸根究柢，內地機關一向改不了「機械式」操作的老毛病，一碰敏感議題就有殺錯無放過，平白將小事化大，大事化作輿論風波。早在葉德嫻被封殺之前，反修例相關歌曲都一一被禁，社運名曲《皇后大道東》解封20年後才度被禁，基督教聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》也疑似逃不過封殺。坦白講對於內地民眾而言，他們本來就不太關注反修例事件，更不大關注哪個藝人上街抗議，哪首歌曲是抗議象徵，不過經官方「逆向宣傳」，反倒忽然間抓到了輿論焦點。

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內地審查機關弄巧反拙不是頭一次，除了「盲目封殺」之外，還有更加可笑的「盲目捧殺」。相比葉德嫻，影帝梁家輝就站在政治光譜的另一端，他於6月30日身穿藍色上衣，參與「撐警大集會」，向現場傳媒表示絕對支持香港警察，但就未有走到台上發言造勢。他大概和葉德嫻抱持同樣心態，作為公眾人物不介意以個人身份講幾句，就事論事，但就不想被視為要充當「演藝界代表」，為任何陣營扮演發言人角色。

「真心」或被視為「利益交易」

內地官方審查機關顯然有不同想法。梁家輝自導自演的《深宵食堂》早已完成拍攝，之後卻疑似一直在審批程序「卡關」，直到「撐警大集會」後兩天，亦即7月2日突然獲批上映檔期，兼且獲得官媒《環球時報》加持。作為由日本引進的影視作品，《環時》認為梁家輝版《深夜食堂》充滿中國味：「做一些中國的食物，講一講中國老百姓的故事。」

在內地當局眼中，不論是葉德嫻金曲下架，抑或是梁家輝電影放行，都是「賞善罰惡」的一體兩面。不過事情看法還有另一面，官方以財大氣粗的態度，對付和平遊行的藝人，不去以事論事，反倒是盛氣凌人，至於梁家輝如「真心」支持警方就更加無辜，其現身說法有可能被視為「利益交易」，為人譏諷。總而言之，香港輿論生態不同於內地，不一定適用官方所習慣那一套「義正詞嚴」的獎懲方法，甚至可能引來反效果，弄巧反拙。