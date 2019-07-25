【中美貿易戰．觀察】兩大明顯變化　預示談判將進入新階段

美國白宮當地時間星期三（24日）發布簡短聲明，指貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將於下星期二（30日），在上海與中方團隊繼續中美貿易談判，目標是要改善中美貿易關係，中國商務部隨後亦在記者會上證實此事。 相距近三個月後，中美終有第十二輪貿易談判，但隨着局勢變化，新一輪談判由於強硬派商務部長鍾山角色的加重，以及地點棄北京而取上海，或多或少已預示談判進程即將進入新階段。

中國商務部部長鍾山一直是中方談判團隊成員之一，但在新一輪談判中明顯被加重角色。（新華社）

鍾山的加入另有寓意

事實上，早在月初的中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話中，鍾山首次出現在中國官方公佈的新聞稿中，與此前一直只有劉鶴的名字做法截然不同，被特別提及「商務部部長鍾山等參加通話」，顯然是中國所釋放的一個訊號。有可能是作為強硬派的鍾山，其加入意味中國正調整談判態度，以助力談判經驗較少，在部分問題上偏於妥協的劉鶴。

鍾山在官方新聞稿上是敬陪末席，未有與劉鶴並列，一方面兩者職級有高低之別，前者為正部級，後者是副國級。但不排除亦有一種可能，就是劉鶴在重大原則問題上仍是主導，突顯鍾山的存在意不在其強硬派角色，而是在強調其技術官角色。簡單而言，中美新一輪貿易談判，應該更側重在技術細節層面方面。此外，對比月初的新聞稿，文末的「商務部長鍾山參加通話」，在月中的最新一次通話已變為「商務部部長鍾山等參加通話」，意味參加此次通話不僅鍾山，還有其他官員。

鍾山一直是中方團隊的成員之一，其角色加重後，令中美貿易談判不再是「一對二」（即劉鶴與萊特希澤、姆努欽）模式，具國際貿易談判經驗的鍾山，將在未來的扮演更重要角色。值得一提是，在5月初的第十一輪談判崩潰前，剛從商務部副部長兼國際貿易談判副代表轉赴外事領域的俞建華，被安排二度出任原職。由此可見，俞建華不排除就是第二次新聞稿中的「等」之一。

從北京移師上海的雙重含義

至於另一個明顯變化是談判地點，中美第十二輪貿易談判從北京移師到上海。姆努欽在接受訪問時透露，中國之所以邀請到上海談判，是因為對中國而言，《上海公報》是中美之間的重要協議，具有重大象徵意義。可以想像對於中國而言，標誌中美結束20多年對抗，關係正常化的《上海公報》，在當今中美貿易戰的大環境下，「象徵意義」更是提醒美國一件事，就是中美之間曾有過摒棄前嫌，走向合作的歷史基礎，也應是中美未來的方向。

2018年11月，進博會在上海舉行，故此新一輪中美貿易談判選址上海，亦有向美國展示中國的開放姿態。（視覺中國）

此外，移師上海相信亦即中國希望將中美之間的問題，限定在貿易層面上，封殺美國藉機挑戰中國主權。北京是中國的政治中心，上海則是經濟中心，中國想傳遞的訊號就是要「突出貿易」。此前的談判崩潰，某程度上就是中美之間在政治議題上爭持不下，改變談判地點可能是要使新一輪談判淡化政治色彩，儘量減少或擱置難以調和的矛盾。官媒《新華社》日前的「關於中國企業進行新的美國農產品採購」新聞稿，所提到中美試探性貿易接觸，同樣亦是企業之間的商業合作，沒有太多政治色彩。

上海是中國擴大對外開放的橋頭堡，更是中國大陸國際化程度最高的城市，首屆進口博覽會就是在上海舉行。「親自謀劃、親自提出、親自部署推動」進博會的國家主席習近平曾經表示，進博會「不是一般性的會展，而是我們主動開放市場的重大政策宣示和行動。」第二屆進博會即將在11月初再於上海舉行，或許中國是要告訴美國，中美之間是有廣闊的合作空間。