【逃犯條例】環時胡錫進：示威口號有顏色革命及港獨味道

過去兩日香港再有遊行示威，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨日（28日）在微博發表評論文章，指香港反對修訂《逃犯條例》的示威者叫喊「光復香港，時代革命」的「極端口號」，有「顏色革命」的味道，讓人想到「港獨」。 文章又指如果顏色革命全面暴力化，香港的力量如果不夠用，國家的力量隨時可以協助。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（資料圖片）

胡錫進的文章指，激進示威者不斷高呼「光復香港，時代革命」的極端口號。這個口號最初是本土派的梁天琦在2016年喊出，這一次被示威群體高調使用，環境不同，意味也在引申。

文章續指，當時梁天琦喊「革命」還是泛泛的，但是在當下越來越頻繁的示威中，暴力在升級，一些人的心態和胃口也在升級。本來是反修例，現在要徹底癱瘓政府，這時喊「革命」，越來越有了「顏色革命」的味道，「光復香港」讓人想到的也不再是「反水貨客」那樣的簡單主張了，它讓人想到的就是「港獨」。

胡錫進的文章指那些「視野狹小、閱歷淺薄之輩看來搞不清楚他們所處的時代方位」，又指他們「一邊搞著暴力活動一邊喊『革命』，他們知道『革命』要流血，要付出犧牲嗎？看看那些人把臉捂得嚴嚴實實的樣子，既想鬧事又害怕被拍到臉遭法律追究，他們能搞甚麼革命？」

「光復香港，時代革命」是梁天琦於2016年立法會新界東補選的口號，近日被廣泛使用。（張浩維攝）

胡：國家力量隨時可以協助

文章又稱，如果示威者搞的顏色革命全面暴力化，物極必反，他們一定會遭到嚴厲痛擊，香港的力量如果不夠用，國家的力量隨時可以協助。到時候所有犯下嚴重罪行的暴徒都會被送進監獄。

文章最後稱，不要幻想「革命」的方式能夠帶來所期待的改變。所有衝擊國家憲制的行動都注定失敗，在這個方向上，越猖狂的行動越是幻象。

（胡錫進微博）