華為無懼封殺令「攬炒」　預示中美貿易談判方向？

美國商務部早前宣布，延長華為禁令的寬限期多90日。華為創辦人任正非8月20日就此表示，以目前的政治氣候而言，預期華府未來不會解除出口限制。 任正非在傳媒鏡頭前從不會以「受害者」自居，三句不離控訴和指責，而是簡單有力地提出重點：華為當然會受影響，要過兩三年苦日子，但華為早有預備，美國打壓不打壓都好，最終都能夠自力更生。

任正非：不用依靠美國公司

6月17日新聞發布會，任正非透露未來兩年，華為會減產，估計銷售額會下降約300億美元，之前未有意識到情況會如此嚴重：「我們是做了一些準備，就像我們是架爛飛機一樣。我們只保護了心臟，保護了油箱，沒有保護其他次要的部件。」

至於在8月美聯社採訪，任正非則表示，美方「實體清單」對華為業務並無太大影響：「我們能辦好事情，不用依靠美國公司。」

面對美國層層施壓，任正非意識到華為公司正面臨危急的時刻。（Reuters）

美聯社認為，兩個月之間任正非對外發言氣氛驟變，與此前悲觀講法形式「強烈對比」。實則自走上幕前以來，任正非的公關訊息從未改變：我承認有問題，但我有能力克服問題。有時訊息可能側重「有問題」一邊，有時則講多些「解決問題」一邊，根本不足為奇。

去年予美企110億美元生意

單看雙方牌面，美國一則可封殺各種軟硬件供應，由晶片設計軟件到電路板零件，無一不包，二則可中止操作系統更新，損害華為產品品質，三則可指令銷售平台下架華為產品。實則假如真的全面開打，華為擋得住這一招，也不一定捱得過下一招，例如6月市傳其新款Matebook手提電腦需延後推出。

華為現時已推出自家「麒麟」系列晶片，以及「鴻蒙」操作系統，抵銷美方部份攻勢，至於能否完全「去美化」，有待時日驗證。不過事實是華為至今仍未倒下，並且有本錢承受「攬炒」。

在全球5G標準技術貢獻最大企業前10排行中，華為以1975項專利位列第一，佔比超過15%。任正非便曾指出，物聯網的未來涉及超級電腦、超大規模儲存和超快速連接，封殺令反而會令美國失去發展5G的優勢，「拒絕華為是美國落後的開始」。

華為是不少美國企業的大客戶，去年供予約110億美元的生意額。任正非便直言，最受封殺令影響的是美國晶片和零部件供應商。確實華為作為業界領袖，與大批美企枯榮與共，例如鐳射裝置供應商Lumentum便需要就禁令影響，大幅下調盈利預測。

8月9日，華為公布自行研發的「鴻蒙」操作系統（HarmonyOS），率先應用於物聯網開發。任正非就此認為，如果美國迫使華為採用替代方案，世上將出現Aandroid和iOS以外「第三種系統」：「小兄弟說不定要比老大哥幹勁大。如果小兄弟跑到老大哥前面去，這是有一定風險的。」

胡錫進：中國正為無協議作安排

美國有能力令華為陷於困境，但華為同樣有能力令美國政商界坐立不安。正因有可觀實力和「攬炒」本錢，華為面臨任正非口中的「危亡關頭」，仍然能見招拆招，致使華府要投鼠忌器，無法如絕殺中興般，將華為一捧打死。這又何嘗不是中國應對貿易戰的縮影呢？

一年多磋商以來，三番四次示好增購美貨，換來是華府一輪又一輪加徵關稅，以及華為封殺令，北京自然要做好最壞打算。中國是世界第2大經濟體，於全球供應鏈佔領導地位，進可一決高下，退可兩敗俱傷，最近官媒《環球時報》總編輯胡錫進即在Twitter放風，指中國正在作安排，無懼無法達成貿易協議。

任正非更表明不會為求華府解除禁令，因而請求北京在關稅戰讓步，他更暗示可壯士斷臂，不願中國基層民眾為了華為存亡和發展而犧牲。由此可見，無論美國自恃優勢以威嚇北京，抑或溫水煮蛙以逐步苛索，中國政商高層已經有心理準備，「攬炒」將一切拉倒，在壓力下走自己的路。