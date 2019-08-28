環時：取消香港高度自治不符國家利益　「一國一制」當前不現實

本港修訂《逃犯條例》引發的示威風波已持續兩個多月。官媒《環球時報》昨晚（27日）發表社評，形容取消香港「高度自治」會有「巨大治理風險」 ，不符合中國的國家利益；而主動把香港搞成「一國一制」，在當前是完全不現實，在內地亦無真正的民意基礎。

文章形容，取消香港「高度自治」會有「巨大治理風險」 ，不符合中國的國家利益。（資料圖片）

文章以〈就維護香港高度自治說些大實話〉為題，開首先表示，回到香港「高度自治」的原點，談談與它相關的幾個基本問題和內地公眾的基本看法，這樣的停頓和回顧對為整個局勢注入冷靜很有必要。

首先，文章強調香港「高度自治」必須保持，這是一種政治上的實事求是，也是唯一可行的原則。「一國一制」在當前是完全不現實的，中國內地沒有直接治理香港的政治和法律資源。如果取消「高度自治」，將意味著巨大的治理風險，包括香港很可能失去國際金融中心地位，而這些風險不符合中國的國家利益。

文章強調，香港所有人要對國家堅持高度自治、港人治港保持堅定的信心，國家完全沒有理由和動機取消香港高度自治，讓內地的政治元素大規模進入香港，讓香港內地化。

文章表示，香港的「高度自治」不能導致其與國家政治上的對立。（資料圖片）

「高度自治」不能導致香港與國家政治上對立

其次，文章表示香港的「高度自治」不能導致其與國家政治上的對立，這是「一國兩制」原則的底線，體現在基本法中，包括反映在香港雙普選機制的設計中，香港不能夠選出一個與中央對抗的人做特首。反對派亦應當理解國家設立這樣的政治底線，不能試圖在基本法和國家憲法上「打一個洞」出來。

第三，文章指出，內地民意希望看到香港保持自己在資本主義制度基礎上形成的原有社會風貌，「中國的土地上有一座『西方城市』，這多好，幹嘛要把它『中式化』呢？」強調主動把香港搞成「一國一制」或者「一國1.5制」，在內地決無真正的民意基礎。而網上類似的言論大多是針對香港發生極端事件時的氣話。

反修訂《逃犯條例》示威風波已持續兩個多月。（資料圖片）

「香港和內地是高度的利益共同體」

第四，文章認為由於陸港不同政治制度，一些港人對內地在政治上不信任，才會導致一些激進表現的出現，以及國家試圖抑制這種極端的表現。而反對派為政治利益，往往會致力於擴大這種隔閡，西方輿論則會支持這種方向上的各種政治及輿論運動，從而讓「一國兩制」的「隔離牆」附近越來越敏感，直到變得不可收拾。比如，在香港推動國民教育並不過分，而且是應該的，事實卻變得很敏感。

最後，文章強調香港和內地是高度的利益共同體，內地社會是最真心希望香港好的社會，如果香港走向衰落，最痛心的是內地社會，也最不希望看到風險成為現實，「希望香港廣大市民對內地社會這一真實善意要了然於胸，不為任何蠱惑和挑撥所動。」