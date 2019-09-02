中美貿易戰引發亞馬遜大火？　持久戰下料「黑天鵝」事件大增

「重新調整供應鏈。沒有理由從中國買所有東西！」美國總統特朗普於9月1日再次呼籲美企對華「割席」，在供應鏈上「去中國化」。 與此同時，以電訊業龍頭華為最旗幟鮮明，中國也揚言要自力更生，致力於核心技術領域「去美國化」。不過對於中美「脫鉤」，華府的態度是極力遊說，而北京至少表面上是無奈之舉。

各地補貼和限購豬肉

即使如特朗普所願，全球供應鏈大執位，屆時會否令「美國再次偉大」仍是未知之數，而中國能否突圍而出，從美國主導的國際秩序中完全自立，同樣是有待觀察。儘管如此，有論者已開始質疑，持續1年多的貿易戰已擾亂中美供應鏈，觸發了不測事態。

近月內地豬肉供不應求，價格暴漲，各地政府陸續宣布提供消費補貼，而個別地方如南寧更推行限購令，每名居民每日限購1公斤受補貼的特價豬肉。迄今為止，內地有足夠財力平抑豬肉價格，而限購1公斤對一般家庭影響不大，情況平穩可控。

亞馬遜大火燒毀大片樹林。（GettyImages）

對此曾有報道稱，事緣中美去年起互加關稅，來華美國豬大幅減少，後來更傳聞中國轉而購買俄羅斯問題豬肉，其中懷疑帶有非洲豬瘟，疫症最終傳遍全國，導致大量本國豬隻染病被銷毀，市面供應短缺。

美國豬佔中國產量極少

8月31日官方新華社引述農業農村部講法，直指豬價上漲與貿易戰無關，由2016年至2018年，進口美豬佔國內豬肉產量從未超過0.5%，對供應影響微乎其微。然而就算信服官方所言，本地供應緊張仍是不爭事實，一旦要從海外增購豬肉，關稅之害立即浮現。

去年中國加稅後，美豬進口關稅高達62%，不過中國仍於今年8月分購入美國豬肉：2日至8日購買約1萬200噸；9日至15日買入220噸；16日至22日期間購買1861噸。

與中國逾5千萬噸每年消費量相比，數量不算多，但一般而言，關稅由進口商支付，再逐層向下轉嫁，最後由中國消費者埋單。總而言之，中國豬肉供應遭遇「黑天鵝」事件，瘟疫肆虐再加關稅壁壘，無疑是雪上加霜。

「大豆需求說」僅是合理推論

除此之外，美國《彭博社》刊登分析文章，指由於中國在貿易戰中重課美國大豆，進口商轉而增購巴西產大豆，誘使巴西農場主覬覦亞馬遜雨林，擴張大豆耕地，致使當地大火頻發，觸發生態災難。

必須指出的是，自今年1月上任以來，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）已主張用更積極的方式開發林地，供農耕與採礦之用；另外大豆只是主要農產品之一，農場主開拓耕地，開闢養牛場也是重要考量。實則「大豆需求說」算是合理推論，但要把貿易戰歸咎為亞馬遜大火的「原兇」，還需要更多證據和研究。

無論如何，全球供應鏈持續震蕩，預料市場上下游未來將會出現更多「黑天鵝」事件。單講電子產品，各種軟硬件均集各地之大成，經歷長時間競爭才得出現時分工，若果驟然對華或對美「割席」，即使各方願意支付龐大轉移成本，誰能確保產品品質呢？須知道小如一個失靈散熱器，就足以摧毀整個品牌。

8月中旬貿易戰稍為緩和之際，特朗普就明言「為了防止部份關稅影響聖誕假期」，延遲徵收中國製鞋子、衣服、手提電腦等消費品的關稅。隨著貿易戰愈演愈烈，兩國開始步入「持久戰」階段，相信連這種微不足道的「克制」也將不復存在，政府、企業和消費者都面臨動蕩、欠保證兼意外頻生的「新常態」。