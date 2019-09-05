【逃犯條例】林鄭撤修例　中央政法委：留給激進分子時間不多

特首林鄭月娥昨日（4日）宣布撤回修訂《逃犯條例》草案後，中央政法委公眾號「中央政法委長安劍」當夜對此發文肯定並稱，中央歡迎政治性對話，但對「政治要脅」乃至「顏色革命」，中央必定「追究到底、絕不手軟」，警告「留給激進分子的時間不多」。

林鄭月娥宣布撤回修訂「逃犯條例」草案。（政府新聞公報）

文章並稱，港澳辦周二（3日）發布會傳遞出來的底線、誠意、方向、路徑都很清晰，修補裂痕要靠誠意對話，而不是暴力破壞。「留給激進分子的時間不多了，請他們掂量掂量，與14億人為敵，自己夠格嗎？」並表示，「國務院港澳辦、香港特首接連發聲，亂局中的香港該開啟希望航線了」。

文章稱，香港之亂歷時3個月，特首明確提出解困方法，「對話探討」、「提出建議」是關鍵字。文章讚揚林鄭月娥提出的4項行動，帶著最大誠意和「用理性對話積極重建香港未來」的願景，是找到「金鑰匙」的一個良好開端。而香港民眾如何攜手製止暴力、守護家園、重建香港，決定「東方之珠」能否璀璨依舊。

文章認為，香港當前的危險是暴力橫行，法治不彰，反修例群眾不是在表達訴求，而是赤裸裸的政治恐嚇、政治要挾；香港反對派想要的普選，是選出一個可以不對中央政府負責的行政長官。

文章還說，入秋以來「香港暴徒已是強弩之末」。香港多亂一天，香港市民就要為此付出一天的代價，「而我們的工具箱裡，很多工具還沒擺出來」，《緊急法》亦是「法治工具箱」中的可選項。

（中央政法委長安劍）