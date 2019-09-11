【中美角力】特朗普踢走鷹派博爾頓　貿易戰有望降溫？

美國總統特朗普宣布撤換國家安全顧問博爾頓（John Bolton），代表白宮裡將會少一名鷹派大將，引來外界紛紛揣測，華府會否逐漸採取較溫和的外交方針，中美貿易談判是更一大焦點。

爭取到頭版頭條才是要事

特朗普的心意路人皆知，就是成功連任，繼續當白宮主人，所以不理鷹派還是鴿派，贏到選票的就是得勢的一派。雖然美國經濟保持增長，股市亦在高位徘徊，但特朗普的選情並不樂觀，例如按蓋洛普民調所見，其民望淨值長期處於負數，至8月30日為約負20個百份點。

就打選戰來說，數據好壞如何是一回事，輿論觀感又是另一回事，候選人要有能力掌握和塑造新聞議程，才可以持續推銷自己，獲得選民支持。對特朗普而言，對手不斷指其治下經濟是「虛假的繁榮」，民主黨控制的眾議院基本上已封殺大規模退稅方案，聯儲局亦力拒白宮施壓，一直不願大幅度減息。

特朗普再解僱一名美國高官。（Reuters）

當然政策效果尚屬其次，爭取到頭版頭條才是要事，而在內政牌局舉步維艱之際，美國總統尚有外交牌在手，權限較不受國會制肘，有較大空間「創造」可供推銷的成果。至於成果這回事可分為兩大類，一為解決前任總統解決不了的難題，二為敢於挑戰前任總統不敢挑戰的難題。

6成受訪者對華持負面印象

根據外媒報道，博爾頓「被辭職」主要在於妨礙法朗普獲得第一類成果。《華爾街日報》引述未具名知情人士，指博爾頓在離職前一天，反對美國與阿富汗武裝組織塔利班締結和平協議；《紐約時報》則稱，就朝鮮和伊朗問題，特朗普尋求外交突破，而博爾頓則堅持強硬應對，種下雙方芥蒂。

美國極力在全球範圍內封堵華為。（VCG）

眾所周知，博爾頓作為鷹派「原教旨主義者」，對華立場一向強硬，華為禁令的草擬亦出自其手筆，但相比其他外交議題，中美角力似乎更屬於第二類成果，預料白宮會繼續對華強勢施壓，博爾頓離職不會扭轉這一趨勢，況且貿易談判本來就不是由其主導。

根據皮尤研究中心9月所公布民調，6成受訪美國人對中國持負面印象，相比一年前的47%顯著上升，並且創下調查以來新高，另外有24%受訪者視中國為美國未來最大威脅，與俄羅斯並列首位。不過對於中國經濟發展，只有41%受訪者認為對美國是壞事，另有一半人則認為是好事。

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對華強硬儼如「政治正確」

由此可見，美國對華民意正在下行，但未算得上就特定議題非常清晰，然而對華強硬已儼然是「政治正確」的立場。

早幾個月前，特朗普揚言會放寬華為禁令，立刻招來共和民主兩黨議員反彈，威脅要通過法案以阻止白宮放行；民主黨候選人如拜登（Joe Biden）都需要小心翼翼，一邊批評特朗普打貿易戰毫無章法，有損害美國利益的風險，一邊要避免顯示出對中國太軟弱，招致特朗普反擊。

正面一點說，博爾頓是個始終如一的鷹派角色，而特朗普則講究「交易的藝術」，結果大於一切，兩人貌合神離亦非意外之事。對北京而言，少了一個博爾頓，只是少了一個對台親善的白宮高官，聽少些說話，但除非特朗普認為危及選情，貿易戰還是要打下去，而且大概會愈演愈烈。