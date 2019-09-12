【觀察】馬雲風光卸任阿里巴巴董事長　官商關係遊刃有餘

阿里巴巴集團周二（10日）在杭州舉辦了慶祝阿里20周年的年會，這一天也是馬雲正式宣布卸任阿里董事長一職的日子。 馬雲是中國政商界的傳奇人物，他毅然在55歲盛年卸下擔子，有論者就視為「急流勇退」。馬雲則早已就此表明：「我自己覺得我還很年輕，很多世界我都想去折騰，教育、公益和環保等，我應該花更多時間去做。」

設百億「脫貧基金」

在阿里巴巴「制度傳承」前幾年，中國商界度過了一段風雲變幻的歲月。2017年，官媒點名批評內地龍頭巨企萬達集團，指控其舉債作海外併購，轉移國內資產。後來萬達便暫停「走出去」，兼且變賣數以百億元計資產，急急清償債務；董事長王健林隨即高調響應官方呼籲，親身到各地參與「脫貧攻堅」項目協商。

馬雲在《功守道》的演出，的確震撼了武林。（網上圖片）

同樣是大商家兼中共黨員，馬雲和阿里巴巴就從未遭遇官媒追擊，對於北京的重點規劃，出手更是迅速是闊綽。2017年12月1日，馬雲宣布啟動「阿里巴巴脫貧基金」，5年內注資100億元人民幣；此前阿里巴巴更特設「農村淘寶」平台，以期憑藉電子商務，實現「網貨下鄉」和「農產品進城」的雙向流通。

公關形象鮮明正面

去年中國官方「改革開放40年百名傑出民營企業家」名單，馬雲上榜是意料中事，其所獲稱許如下：「有創業創新、積極探索，走在改革開放前沿，推動產業模式變革的新經濟代表。」不過馬雲的「功勞」不止於經濟供獻，他還是少數能「出得廳堂」的中國政經人物。

馬雲形象「親民」，做生意之外有眾多興趣，經常成為傳媒焦點。他在今年年會便以Punk造型亮相舞台，化身「搖滾歌手」高歌一首「怒放的生命」，又與他的接班人張勇合唱了《You raise me up》；馬雲亦在2017年親自出演網劇《功守道》，與李連杰、甄子丹、吳京等武打明星過招。

相比官媒宣傳和要人演講，操流利英語的馬雲不單在國內既有威望也受歡迎，同時是外媒樂於採訪的中國名人，他代表國家先進創新一面。更為要者，馬雲行事風格鮮明，捉得到摸得著，例如他曾講過如果國家有需要，「將隨時把支付寶獻給國家」，而後來發展似乎驗證了其豪言壯語。

馬雲的百變造型。（網上圖片）

「只和政府談戀愛」

淘寶客戶一向先把錢存入支付寶的虛擬帳戶，等客戶確認取貨之後，支付寶才會把貨款轉帳給商戶，貨款存留其間是為「備付金」，淘寶可用來生息獲利。可是去年6月人民銀行公布，支付機構客戶備付金集中交存比例逐步提高至100%，由當局統一存款，變相截斷支付寶其中一條財路。

儘管如此，淘寶也曾於2015年曾因賣假貨爭議，與國家工商總局隔空罵戰，互斥不是，最終馬雲表示阿里巴巴將配合政府打假，加強日常線上巡查和抽檢，輕鬆平息事態。可見馬雲的確做到其目標，既能保持良好官商關係，也能捍衛企業利益：「阿里巴巴始終堅持的信念是『只和政府談戀愛，但不結婚』。」