【逃犯條例】官媒撐港府收地建公屋　冀民生重招化解風波

民建聯周三（9月11日）於報章刊登頭版廣告，要求政府引用《收回土地條例》，廣建公屋。內地官媒《人民日報》隨即於翌日發表評論，認為香港除了要「止暴制亂」外，「更多人開始將關注的目光投向影響香港發展的深層次問題」，「住房，正是重中之重」。

住房問題是老生常談

這些「深層次矛盾」講了許多年，樓價失控亦人所共知，例如前任特首梁振英競選時已大講土地問題，政綱主打增加土地供應，然而過了差不多10年，說港府毫無寸進亦不過份，如今出動到「尚方寶劍」以收回土地，只可視之為臨急抱佛腳的一招。

就眼前示威風波而言，現實一點看，經濟民生政策遠水難救近火。街上示威者針對的是政治和政制問題，港府卻拋出一項「長遠政策」，當下難以立竿見影宣傳成效之餘，也無法一時間扭轉輿論劣勢，尤其是「解決土地問題」作為政治口號，市民大眾都聽過太多次，不會耳目一新而寄予厚望。

民建聯9月11日於報章刊登頭版廣告，要求政府引用《收回土地條例》，廣建公屋，但隱藏其支持公私合營的真正立場。（民建聯facebook圖片）

無論如何，假如可以重鎚出擊增加土地供應，不失為彰顯港府仍能站穩陣腳，發揮管治意志。然而理想歸理想，林鄭團隊處於弱勢是不爭事實，風波前已處處受制肘，到如今還要大刀闊斧，成效如何有待觀察；《星島日報》9月13日專欄即引述匿名立法會議員，預料空置稅法案難以在明年10前過關。

官民目標一致但互相猜疑

有見及此，《香港01》認為北京有需要建立積極的「一國兩制」心態，推動和督促港府的改革規劃。

對於引用《收回土地條例》，過去特首林鄭月娥的態度頗為決絕，其中她在去年曾經指出《收回土地條例》猶如尚方寶劍，不能隨意亂用。（資料圖片／李澤彤攝）

按《基本法》制度設計，北京的管轄事務限於國防和外交，其餘由港府裁量和推行，可是多年事實證明，港府在現行體制下，無法從既得利益集團手上奪回主導權，故此北京或可在政治面上予以援手，從中協調各方利益。

實則不分政治立場，官民一致認為必須增加土地供應，但每一方都各有打算和顧慮。地產商坐擁龐大土地儲備，「曬太陽」待價以沽；政府擔心一遇司法覆核便曠日持久，動用「尚方寶劍」會弄巧反拙；部份市民則對政府缺乏信任，以為「多了蛋糕也沒我的份」，甚至可能反受其害，例如自由行對社區的負面影響。

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曾鈺成：政治和經濟都欠民主

如是者港府施政陷入惡性循環，官民欠缺互信，施政法案屢屢受阻，然後是「深層次矛盾」愈趨嚴重，轉而加深民怨猜疑。

官媒呼籲各方就使用《收回土地條例》，「放下局部和私人利益」，「積極尋求出路」，當中卻牽涉「雞先抑或蛋先」的疑難：解決問題就能夠重建互信？抑或重建了互信才能夠解決問題？

如何重建信任呢？立法會前主席曾鈺成早前指出示威浪潮有兩大源頭，：「政治沒民主，經濟又沒民主，這讓年輕人看不到前途。」港府正設法就「經濟民主」對症下藥，北京表明支持和支援；至於「政治民主」，北京或可考慮在適當時機，再次推行雙普選政改，真正消除社會疑慮，滿足港人心中的最大期待。