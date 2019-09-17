【中美角力】大陸再奪台灣友邦　以攻為守冀一石二鳥

所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於9月16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國大陸建交。所羅門與台灣在1983年建交，是台灣在南太平洋的最大友邦。目前台灣邦交國數量降至16個。

對台外交戰「回報」遞減

蔡英文在任3年，中華民國損失6個邦交國，外交部淪為「斷交部」，但對於台灣選情來說，大陸這一著影響有限。

兩岸現實就是大陸強而台灣弱，友邦一個又一個棄台投陸，早已是意料中事，島內反應也是重複過往模式：藍營拿來充當幾天炮轟蔡英文的材料，綠營則用來做對岸打壓台灣的鐵證。

台灣與所羅門群島（Solomon Islands，台譯「索羅門群島」）昨日（16日）起正式斷交。圖為台灣總統蔡英文昔日會晤所羅門群島總理的場面。（資料圖片）

台灣只剩下16個邦交國，較有代表性就數巴拉圭和梵蒂岡，大陸打外交戰的「回報」亦在不斷遞減，落了台灣些許面子，台民則主要是無感或反感，畢竟不分政治陣營，大家對台灣的國際地位心中有數，保留幾個友邦在聯合國和世衛每年提案示威就好，反正如要花大錢掙面子，一定比不上大陸能花錢。

自從美國與中華民國斷交，台灣用了40年來建立「準外交」機制，在沒有邦交地方設置辦事處，行使類近使領館的功能，各國亦在台設立半官方機構，處理對台事務。時至今日，台灣「被斷交」幾乎只是個形式問題，所以當首富郭台銘宣布不參與2020連署競選總統，同期的斷交新聞就一下子被掩蓋了。

所羅門總理蘇嘉瓦瑞。（網絡圖片）

美副總統力攤狂瀾失敗

如果只是為了要台灣丟臉，又或者慶祝中共建政70周年，北京根本毋須如此大費周章，出錢又出力。

在台所斷交前夕，美國大使級外交官親身拜訪蘇嘉瓦瑞，表示美國期望所國對台邦交「維持現狀」，另外美國副總統彭斯（Mike Pence）更計劃在聯合國大會期間，親自遊說蘇嘉瓦瑞，希望對方回心轉意。可見是次白宮出動到內閣成員，依然無法阻止島國投奔大陸，抵制北京的外交攻勢。

對北京而言，奪得所國邦交是小試牛刀，提醒美國及其盟友，中國在大洋洲事務上可與之一較高下。在去年底亞太經合組織﹙APEC﹚工商領導人峰會，彭斯點明批評中國「一帶一路」倡議，指許多基建項目品質低之餘，還令區內國家淹沒於「債海」之中。

中國是客戶，美國是朋友

事實是作為美國盟友，澳洲和紐西蘭日漸喪失區內領導地位，與中國的影響力此消彼長，因此華府需要走到幕前直接介入。

一如其他中小型國家，太平洋島國採取平衡策略，一方面利用中國制衡西方，如在氣候問題上對抗澳洲的強硬做法，另一方面則呼籲中國註銷太平洋島國所欠債務，務求盡取漁人之利。

基於政經體制、價值取向以至族群歷史緣故，澳紐和美國同聲同氣，北京無從招徠，而澳洲總理莫里森（Scott Morrison）亦講得坦白，直指中國是「客戶」，美國是「朋友」。其他西方國家不在話下，甚至日本和個別東南亞國家都持相近態度，而中國置身於潛在包圍圈中，有時候進攻才是最好的防守，促成台所斷交是其中一個示範。