【雄安新區】河北省籲加快推進　「千年大計」只聞樓梯響？

9月13日下午至14日，河北省委書記王東峰在雄安新區連續召開專題會議，討論河北雄安新區規劃建設工作，河北省長許勤和5位副省長均有出席，會議多次提到要「加快推進」。

官媒年初籲要有「歷史耐心」

河北雄安新區號稱「千年大計」，各界均寄與厚望，視之為另一個廣東深圳經濟特區或上海浦東新區。然而自正式設立以來，兩年光陰過去，許多人的印象是「動靜不大」，「變化不大」，甚至已經沒有甚麼印象，官方新華社於今年初就特意就此解畫，認為應該要有「『功成不必在我』的歷史耐心」。

自那時起又過了大半年，中央政府似乎都有點按捺不住了。在王東峰「加班連續開會」之前，全國人大常委會副委員長艾力更．依明巴海於9月2日至5日率團訪問，然後在接下來一星期，副總理孫春蘭和中紀委書紀趙樂際先後考察雄安，顯然有提示督促之意。

2017年4月6日，河北雄安新區雄縣溫泉湖。（視覺中國）

另外網上流傳消息，指12名雄安官員集體「大換血」，至今已有3人證實「另有任用」，分別為雄安集團總經理劉春成、雄安新區黨工委管黨群工作部部長牛景峰和河北容城縣委書記商少璞。外有中央大員實地視察，內有雄安主管幹部離職調任，此時河北省領導層有所反應，其實是意料中事。

京津冀首長關係微妙

雄安新區作為中央級別規劃，進度如何不是河北一省說了算，首都北京和直轄市天津如何疏導資源，對建設成敗至關重要。在人事架構上，京津兩地首長同時是中共政治局委員，其副國級身份比河北省首長為高，所以當河北要為轄下雄安向兩地要錢要人，可以預料箇中協調將十分微妙。

2018年5月14日，中國國務院京津冀協同發展領導小組的組長韓正（右三）在河北雄安新區調研。（新華社）

中央政府確實特設國務院京津冀協同發展領導小組，由政治局常委、副總理韓正擔任組長，處理雄安事宜，不過副組長卻只有北京市委書記蔡奇、天津市委書記李鴻忠和國務委員王勇，河北省官員則不在領導崗位。他們或者只以成員身份，商討如何疏解北京的「非首都功能」，接通天津這個「海上門戶」。

另一方面，新華社於年初強調，雄安新區追求高品質發展，暫停各項建設，實現「房住不炒」，實際操作卻是一概凍結工業動遷、民居建設和地產買賣。相比深圳「摸著石頭過河」，招商引資邊做邊學，雄安新區則要憑藉「由上而下」的指令逐步推進，需時等待上級傳達規劃大綱。

政府主導雄安規劃發展

換言之在雄安規劃中，主力由政府作為先頭部隊，開發區內土地，鼓勵企業進駐。按原定規劃，北京將向雄安提供醫療和教育資源，並且轉移高科技產業至當地，帶動人流和建造產業群，內媒《澎湃新聞》即在年初稱，阿里巴巴、騰訊、百度等企業已在雄安掛牌，但未有講明「掛牌」是否等同大規模落地運作。

+ 3 + 2

與此同時，兩年間雄安建造了各種市政設施，交通配套亦逐一動工，例如雄安高鐵站地下主體結構即將完成，預計2020年底可正式開通。由此可見，基建配套將近完工到位，但現實明顯與預期規劃尚有落差，工商業、人口結構、日常生活和城貌均未見長足改變。

儘管如此，雄安已著手於創造職位和提升生產力，如河北省稀土功能材料製造業創新中心於6月成立，由業內央企和上市公司組建並落戶區內。展望未來，雄安或許可以拆除些「條條框框」，容讓市場發揮更大功能，促進土地流轉和資金配置，屆時民企將更容易助官方一臂之力，加速土地開發。