【國慶70周年】法前總理《人民日報》撰文：中國70年奮鬥成就斐然

官媒《人民日報》今天（23日）刊登法國前總理、法國政府中國事務特別代表拉法蘭（Jean-Pierre Raffarin）的文章指，中國70年奮鬥的成就斐然，對世界的影響愈來愈大。

圖為拉法蘭。（資料圖片）

文章稱，中國的政策執行速度給人留下深刻印象，每次去中國都能看到巨大變化。在困難時期，中國人經常是4、5個人，甚至更多人擠在一間屋內生活。現在，人們普遍享受着現代化、舒適的居住條件，中國人民尤其是年輕人對未來充滿信心。

文章指出，中國的發展為世界帶來兩大積極影響。一方面，反貧困鬥爭一直是世界的緊迫任務，數億中國人脱貧極大推動了全球減貧事業發展。另一方面，中國重返世界舞台成為推動國際合作的重要因素，如首屆中國國際進口博覽會的成功對未來就是一個非常積極的信號。

拉法爾在文中指出，許多西方人曾認為，改革開放將使中國朝着西方模式演變。然而事實證明，中國始終堅持走自己的道路，中國特色的一個主要體現就是堅持中國共產黨的領導。他又指，中國外交受到中國傳統文化根深蒂固的影響，面對單邊主義抬頭，中國積極倡導多邊主義，他多次聽到中國國家主席習近平說「合作比摩擦好」。

文章又指，很難預估中國未來30年的發展，正如過去無人預見中國能夠實現如此高速的發展。儘管世界對中國發展成就感到驚訝，但他對中國人民充滿信心。他認為，創新將是中國未來發展的關鍵。

日前獲頒「友誼勛章」

中國國家主席習近平本月17日簽署主席令，授予42人國家勛章等榮譽，當中共有6名外國人獲頒「友誼勛章」，包括拉法蘭。據介紹，該勛章為國家對外最高榮譽勛章，由國家主席決定並授予，旨在通過樹立中外友誼典範，向世界傳遞友誼和平、公平正義等基本理念，增進世界對中國的了解。

另外，拉法蘭日前接受官媒《中新社》訪問時，對於香港近期的反《逃犯條例》示威表態，強調暴力是一條死路，註定行不通，香港目前亟須通過對話重回安定。

（綜合報道）