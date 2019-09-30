【觀察】毛習傳承的符號　國慶前夕習近平瞻仰毛澤東遺容

中共建政70周年前夕，習近平等中共和國家領導人今天（30日）來到毛主席紀念堂。據《新華社》報道，習近平「向毛澤東坐像三鞠躬，並瞻仰了毛澤東的遺容」。 分析認為，習近平在中共建政70周年這個特殊時刻，特別前往毛澤東紀念堂瞻仰，釋放了清晰的信號，是想通過此舉，強調毛澤東作為中共開國領袖的歷史地位，強調中共執政的合法性，以及對於社會主義這個「走什麼路，打什麼旗」根本問題的再闡釋。 而「毛澤東—習近平」的歷史傳承在這次瞻仰中再次呈現。正如今天一些分析人士所認為的那樣，習近平時代的開啟，今天的中國，出現了一位正在有意識繼承毛澤東遺產的政治領袖。

9月30日是中國設立的「烈士紀念日」，向人民英雄敬獻花籃儀式上午在北京天安門廣場舉行，習近平等中共和國家領導人與各界代表一同出席，敬獻花籃。（01直播）

據《新華社》報道，9月30日是中國設立的烈士紀念日，上午10時，習近平等中共和國家領導人同各界代表一起，在天安門廣場向人民英雄敬獻花籃。

梳理髮現，這是習近平執政以來首次在國慶前夕瞻仰毛澤東遺容。此前在2013年12月26日，毛澤東誕辰120周年紀念日。習近平、李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山、張高麗等也曾前往毛澤東紀念堂。

據梳理，1977年華國鋒與鄧小平，1983年胡耀邦、鄧小平、趙紫陽，1993年江澤民等中共第三代領導人，2003年胡錦濤等中共第四代領導人都曾前往毛澤東紀念堂憑弔。不過從1983年開始，中共歷屆領導人都是選擇在毛澤東誕辰日前往，在中國國慶日之前憑弔尚屬首次，政治符號意味明顯。

毛澤東紀念堂。（視覺中國）

在中共建政70周年前夕，習近平頻繁到多處紅色紀念地視察。此前9月12日下午，習近平赴北京香山革命紀念地。官方通稿指，習近平是專程赴中共中央北京香山革命紀念地，參觀雙清別墅、來青軒等舊址，參觀革命紀念館，觀看《為新中國奠基》展覽。其中特別指出，習近平回顧中共籌建中華人民共和國曆史，「緬懷毛澤東等革命家的豐功偉績」。

中共理論陣地《求是》則重刊習近平於2013年12月26日在紀念毛澤東誕辰120周年座談會上的講話。 當時，習近平說，毛澤東思想旗幟丟不得；不能把歷史逆境中的挫折簡單歸咎於個人；不能因為他們偉大就把他們像神那樣頂禮膜拜，不能因為他們有失誤就全盤否定。