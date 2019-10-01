【逃犯條例】警長劉澤基赴京參加國慶活動　如願登上八達嶺長城

受邀參加國慶70周年慶祝活動的葵涌警署警長劉澤基周日（9月29日）抵達北京。他出發前透露，這是他首次到北京，非常期待這次旅行，而他此前一度被網民「勸退」的長城遊將會成行。 劉澤基昨天（9月30日）晚上11時34分在微博表示，他終完成他的願望；並配上一張站在長城手持國旗的照片，以及「八達嶺長城登城證書」。

劉澤基等10名港警登上長城，民眾爭相合影。（微博）

在7月30日的葵涌警署外衝突中，警署警長劉澤基舉槍的畫面被傳媒拍下，相片傳到內地後，大批網民為其叫好，央視主持人亦曾對其表示支持。劉澤基在內地網絡爆紅，他的硬漢形象收穫內地大量「粉絲」，他被網民稱呼為「香港光頭警長劉sir」。

據悉，劉澤基等10名香港警隊代表9月29日抵達北京，獲邀出席的警隊代表還包括警務處人事及訓練處長李建輝、警察隊員佐級協會主席林志偉等，29日當晚夜遊王府井、後海等著名地標。他們還獲安排於今天（10月1日）觀看國慶大閲兵。

據《北京日報》報道，劉澤基登長城第一時間立即自拍。劉澤基稱，長城的氣勢比自己想像中更加雄偉、壯麗，很高興有機會親身來感受，形容「百聞不如一見」。期間，有遊客認出他並要求合影。

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當局開闢「綠色通道」助避人潮

劉澤基此前表示，在表達去長城的願望後，很多網民勸他不要去，因為國慶節長城人太多了。隨後長城管理部門聯繫到他，告訴他將為他開闢「綠色通道」，幫他圓夢。

在登上長城後，劉澤基發微博表示，長城比他想的還要壯觀，「你是數千年來，保護我們中國人的巨龍！辛苦你啦！你還要繼續永遠保護我們中華民族！」截至10月1日上午10時，該微博已收穫近40萬個讚好，及逾1.7萬則評論。

另外，立法會議員何君堯當天下午亦登長城，還勸香港的年輕人「多到祖國走走，看看大好山河」，更指「登長城，存正道，做個愛國利民的好漢、英雄」。

（綜合報道）