【10.1國慶】東風-41首亮相射程覆蓋全球　台媒：讓美國坐立難安

今日（1日），國慶閱兵在北京正式舉行，在裝備方隊中，東風-41洲際導彈首度公開，並壓軸出場。 東風-41的射程被指覆蓋全球，有台媒指特朗普政府把閱兵看為對美國的威脅。內地網民則紛紛大讚東風-41，更說「特朗普又要失眠了」。

東風-41洲際導彈在今日的國慶閱兵首度公開，並壓軸出場。（路透社）

央視解說詞稱，東風-41是洲際戰略核導彈，是中國戰略核力量的重要支持。早前有報道指東風-41是中國研製的最新三級固體燃料機動洲際彈道導彈，代號於2014年8月被證實首次存在。該導彈被指可攜帶約10枚分導式彈頭，最大射程達1萬4千公里。這一射程使該型導彈具備打擊地球任何一個地點的能力。

對於東風-41的性能，官媒《科技日報》曾在2017年報道指，東風-41是第四代戰略導彈，性能與美國「民兵-3」、俄羅斯「白楊-M」基本相當，部分技術甚至超過。從實彈發射試驗的情況看，東風-41沒有失敗的記錄。

台媒《聯合網》今日的報道則以「大陸閱兵展示東風-41 讓美國坐立難安」為題，指特朗普政府許多人把閱兵看做是對美國在西太洋覇權日益增強的威脅。報道又引述澳洲智庫洛伊研究院國際安全研究專案主任羅赫文稱，十一閱兵展示的中程和洲際彈道飛彈，「是要讓在北亞進行的任何軍事行動，都變得風險極高且極端昂貴」。

東風-41洲際導彈亮相國慶閱兵，接受習近平檢閱。（香港01直播截圖）

澳學者：東風-41是中國核威懾的終極性象徵

雅虎網站早前引述悉尼麥覺理大學研究員亞當姆的話稱，東風-41是中國核威懾力量的重要一步，它具有高度機動性，比固定在發射井發射的導彈更難被發現，更容易在遭到第一次核打擊後倖存，並發動核反擊。他認為這種武器是「中國核威懾的終極性象徵，其核威懾能力可與美俄相提並論」。

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