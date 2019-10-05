【禁蒙面法】官媒刊文支持港府立法：整肅社會秩序，止暴制亂

特首林鄭月娥昨日（4日）引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》（即《禁蒙面法》），今日（5日）零時零分起實施。 內地官媒《人民日報》及《新華社》分別刊文，支持港府立法，強調此舉有助於從根本上止暴制亂，讓香港回到正常軌道。

特首林鄭月娥宣布，10月5日零時零分起實施《禁蒙面法》。（香港01記者攝）

人民日報：打掉暴徒的「心理保護傘」

《人民日報》今日發表題為《禁止蒙面，止暴制亂》的評論員文章。文章指出，訂立《禁蒙面法》展現了特區政府依法制暴的堅定決心，也體現了香港市民護法治、守安寧的共同心聲。「中央堅定支持行政長官和特區政府為止暴制亂所採取的一切必要措施，相信林鄭月娥帶領的特區政府一定有能力維護香港法治尊嚴。」

香港亂局持續至今，一個重要原因就是暴徒以蒙面掩飾身份，公然挑戰法律、肆意使用暴力、破壞社會安寧。可以說，蒙面與暴力，已經形成了高度的對應關係。在此情況下，特區政府訂立《禁止蒙面規例》，合法合理合情、極為必要，就是要打掉暴徒的「心理保護傘」，為止暴制亂、恢復秩序提供有力抓手。 《人民日報》評論

文章還說，世界上許多國家和地區都已制訂禁止蒙面的法律，而香港的《禁蒙面法》針對的正是少數人借蒙面暴力亂港的現實，並不影響香港市民依法享有包括遊行集會自由在內的各項權利和自由。「在這個意義上，特區行政長官會同行政會議引用《緊急情況規例條例》，禁止任何人在公眾遊行集會中使用蒙面物品阻止警方辨認身份，恰恰是為了維護香港法治，維護全體香港市民免受暴力恐懼的自由。」

文章最後強調，香港當前亂局不能無休止地持續下去，現在已經到了以更加鮮明的態度、更加有效的舉措止暴制亂的重要時刻。文章並呼籲所有愛國愛港者都應積極擁護支持這一規例實施，共同止暴制亂，讓香港社會早日恢復安寧，集中精力發展經濟、改善民生。

佔路人士帶上面罩。（李澤彤攝）

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新華社：有助警方執法，確保執法者的尊嚴

同日，《新華社》發表了題為《香港訂立有利於止暴制亂恢復秩序》的評論文章，指港府立法「邁出了整肅社會秩序的重要一步」。文章說，只有讓一切罪行無所藏匿逃遁，才能有助於從根本上止暴制亂，真正讓香港回到正常軌道。

文章又稱，連月來，暴徒的所有犯罪行為無不在全副遮掩的情況下進行，其行徑愈來愈肆無忌憚，愈來愈瘋狂，部分原因正緣於面目不辨而難以追究刑責，更給執法、檢控和舉證帶來很多問題。而《禁蒙面法》對於當下暴力橫行、法治不彰的香港，「是必要的、可行的」。

文章還指出，訂立《禁蒙面法》有助於警方執法，確保執法者的尊嚴。而規例對違法蒙面行為訂立了刑罰，為警方提供了法律支撐，有助於阻嚇蒙面暴徒，也有助於協助執法部門蒐集證據，讓犯法者面對法律制裁。

10月4日多區均有市民聚集抗議，之後有示威者在多區堵路示威，縱火和破壞港鐵設施。（香港01記者攝）

至於「反中亂港」分子所謂規例「限制自由」的說法，則完全是無稽之談。訂立《禁止蒙面規例》不是為了削減言論自由，而是向社會傳達違法必究的清晰訊息，其打擊對象是使用暴力的人士，其他人士有特別需要戴口罩或蒙面，有特別豁免條款。 《新華社》評論

文章最後還說，作為法律層面邁出的重要一步，《禁蒙面法》十分必要且及時，但卻無法解決所有問題。「只有當法治和理性重新成為香港人內心的重要標尺，踏上迷途的那些年輕人與暴力『割席』、重新學會尊重和包容之時，法律才真正有其用武之地，香港的未來也才真正可期。」

（人民日報、新華社）