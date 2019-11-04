【小粉紅崛起】為何蘇聯造就「崇美派」　中國卻崛起「小粉紅」

國慶70周年期間，中國呈現出一片盛世歡騰的景象。10月1日的北京天安門閲兵，更將民眾的愛國熱情推向高潮，其中「小粉紅」的崛起特別引人注目，當國家遭遇批評攻擊時，他們勇於站到為國辯護的第一線，積極表達愛國情懷——面對香港示威者毀壞國旗，他們積極在社交平台充當「護旗手」；當美國NBA有人發表支持香港示威的言論時，他們又掀起抵制NBA的風潮。

與中國在國慶70周年時「小粉紅」崛起不同，從前的社會主義「老大哥」蘇聯，在建政69周年時轟然倒塌，當時其國內正掀起一陣「崇美」熱潮。在蘇聯末期，隨着戈爾巴喬夫推動經濟、政治改革，蘇聯國內掀起一股向西方（特別是美國）學習的思潮，「美國的月亮比較圓」是當時蘇聯國內的普遍氛圍，「崇美派」遍布在大街小巷。有調查顯示，1990年（蘇聯解體的前一年）大約有超過75%的俄羅斯人贊同美國，反對美國的則只有10%。為何在同樣的建政時間點，蘇聯造就「崇美派」，中國卻崛起「小粉紅」？

不可阻擋 蘇聯形成「崇美」氛圍

1980年代是蘇聯存在的最後10年，正是在這10年中，蘇聯逐漸失去對國家和制度的自信，並形成全民「崇美」的氛圍。而這種氛圍則最終推動蘇聯走向解體，全球冷戰結束，美國宣導的自由民主體制大獲全勝。

從蘇聯的發展史來看，1970年代是蘇聯的全盛時代。當時蘇聯在美蘇爭霸中佔據上風，其政治、經濟、軍事都處在擴張期，美國則完全處於守勢。正是在蘇聯的壓力下，美國選擇在1970年代與中國接觸，開始執行聯華制蘇的政策，可見當時蘇聯之強勢。政治上，蘇聯在全球攻城略地，不斷找到新的盟友；軍事上，蘇聯達到與美國並駕齊驅的水平，在全球建立軍事基地並在1979年軍事佔領阿富汗；經濟上，蘇聯保持高速發展，增長率一度達到7%以上，按蘇方統計，蘇聯國民產值達到美國的67%，工業產值更超過美國的80%。

1970年代的蘇聯最強大，但只是曇花一現。（Getty）

不過，這一切都只是曇花一現，進入1980年代後，蘇聯疲態盡顯，左支右絀。1970年代的全面擴張令蘇聯消耗巨大，1979年入侵阿富汗更使蘇聯背上沉重的負擔。更致命的是，蘇聯經濟在1980年代遭遇嚴重問題，發展停滯，1985年增長率為0，及後幾年甚至出現負增長。這讓原本就面臨物資短缺的蘇聯民眾，生活更是雪上加霜。

不得不承認，蘇聯的計劃經濟缺乏可持續發展的能力，其重視重工業輕視輕工業的發展策略更讓蘇人民苦不堪言。與蘇聯相反，1980年代的美國活力無限，人民的生活水平持續攀升，科技研發水平已大大超越蘇聯。蘇聯即使在其重金投入的軍事高科技領域，亦已全面落後，在22項軍事高科技領域中，有17項落後於美國，2項基本持平，只有3項領先，顯見蘇聯的計劃經濟已走到盡頭。

有統計顯示，蘇聯軍費佔GDP比重高達百分之十幾，其生產的大炮永遠用不完，但老百姓的生活必須品卻永遠不夠用。雖然當時的蘇聯是僅次於美國、日本的經濟大國，但人民的生活水平卻比較低下。大排場龍購買生活物資是很常見的現象，且很多時候還因物資短缺而買不到。特別是1980年代後期，蘇聯的商店常常空空如也。蘇聯人想吃上新鮮的蔬菜、水果都很難，甚至孩子們上學用的文具也買不到。

不僅生活必需品短缺，蘇聯的其他生活條件亦遠遠落後於西方。據當時在蘇聯的外國使館人員反映，蘇聯人常常在寒冷的冬天跑到戶外散步，因為他們的居住空間很狹小，人均住房面積只有140平方呎。其他如家庭汽車，蘇聯更是落後。當時小汽車已是西方家庭的標配，美國每1千名人口擁有525輛小汽車，西德是346輛，甚至東歐的東德、捷克也有140輛，而蘇聯僅僅25輛，差距甚遠。

無論是從整體經濟發展水平，還是從人民的生活條件看，1980年代的蘇聯已經遠遠落後於美國。了解到美國的繁榮富裕後，蘇聯人難免對美國投以崇拜的目光。1990年1月31日，美國麥當勞首次亮相莫斯科，當天就接待3萬人，人們排着長長的隊伍，在寒風中瑟瑟發抖，只為體驗一下資本主義的餐廳。更神奇的是，在麥當勞開業的前兩年，這家店外面每天都大排長龍，使它成為莫斯科一景。而這一風景，可以說是蘇聯人對美國崇拜的最真實體現。

戈爾巴喬夫時期的蘇聯已經病入膏肓，要改革成功並不容易。（Getty Images）

當然，經濟發展落後，人民生活水平差，只是蘇聯人崇拜美國的重要因素之一，1980年代全世界掀起的第三波民主化風潮也起到了推波助瀾的關鍵作用，從拉美到東亞，再到東歐，很多國家都走向民主化變革，連蘇聯的「小兄弟」波蘭、捷克斯洛伐克、匈牙利等國都不能抵擋。

蘇聯不可避免受此影響，並且成為該浪潮的重要推動者之一。1985年上台後，戈爾巴喬夫開始推動蘇聯經濟改革，但以失敗告終；隨後他又推動政治改革，1988年提出「人道的民主社會主義」概念，主動推動蘇聯民主化，並且宣布放棄勃列日涅夫（Leonid Brezhnev）主義，減少對東歐國家內政的干涉，特別是停止武力干預，直接推動了東歐劇變。1989年一年時間內，所有的東歐社會主義國家響應民主化浪潮，全部走向民主化，華盛頓一直宣揚的美國制度優越性，獲得東歐和蘇聯人民的廣泛認同。甚至莫斯科人爭先恐後湧入麥當勞，也是為了「嘗一嘗自由的味道」。

應該說，蘇聯在1980年代造就「崇美派」有着複雜的國內和國際因素，同理，中國今天崛起「小粉紅」也是多重因素共同推動的結果。

看過世界 中國「小粉紅」擁有民族自信

羅馬不是一天建成的，中國「小粉紅」也不是一時形成的。其實早在2008年，中國網站已經出現「小粉紅」群體，同一年，中國相繼發生汶川大地震和北京舉辦奧運會兩件大事，一悲一喜都讓中國人的愛國熱情突然高漲。抗震救災的團結一心和北京奧運所展現的中國博大精深的文化，感動了中國，也影響了世界。此後，中國崛起成為世界討論的熱點，中國人特別是年輕人，也前所未有地感覺到國家的強大。

經過40年的改革發展，中國已經進入物質富足時代。（VCG）

「東方睡獅醒了」，西方傳媒紛紛如此報道。生長在新時代，沒有吃過苦，伴隨國家飛速發展的中國年輕一代成為以「醒獅」自居、驕傲的第一代人。他們確有驕傲的資本，改革開放以來中國經濟快速發展，2008中國GDP達到4.6萬億美元，接近日本，10年後的2018年中國GDP增長兩倍，達到13.6萬億美元，是日本GDP的2.7倍，向着超越美國的方向穩步邁進。當代中國年輕人期待在不久的將來，看到中國經濟產值登上世界之巔的歷史性時刻。

數字是冰冷的，現實生活水平的提升更具有改變人心的力量。告別物資貧乏，今天的中國人講的不再是怎樣吃飽，而是如何吃好，人均住房面積也由原來的幾平方米大幅提升到27平方米（約合291平方呎），交通工具由原來的自行車變成了小汽車。中國已經進入物質富足的時代，當代年輕人的成長過程正好躬逢其盛，生活無憂的他們唱起「五星紅旗我為你驕傲」，更具有真實的生活基礎。

任何人都無法否認，崛起的中國已發生了翻天覆地的變化。2018年底中國高鐵通車里程達到2.9萬公里，位居世界第一。年輕人坐高鐵體面地出行、旅遊已經是一種常態。教育方面，中國正在向12年義務教育邁進，大學錄取率已經超過70%，並且每年有超過60萬人赴國外留學，今天的年輕人想接受優質的教育，早已不是一件難事。

另外，載人航天穩步前進，中國建造的國際空間站有望在2022年建成，中國自主構建的北斗導航系統也很快在2020年完成，中國距離真正航天強國的目標越來越近。文化方面，《戰狼2》、《湄公河行動》、《紅海行動》、《流浪地球》等電影大片，讓年輕人從視聽感官層面更真實的體會到中國崛起的真實，這一切都為年輕人成長為「小粉紅」創造了條件。

中國空間站有望在未來幾年建成。（VCG）

更重要的是，他們不僅是在國門內的「自我感覺良好」，而是遊歷世界後的對比體驗。當代中國年輕人是大規模走出國門的第一代，不僅每年有幾十萬青年人赴美、英、法、德等國留學，且年出境旅遊人次達1.5億，年紀輕輕走遍天下正變得稀鬆平常。「越出國越愛國」是年輕人經常表達的真實感受，在世界轉一圈後，很多年輕人不免感歎「還是中國好」。看遍世界後，證明中國崛起是貨真價實的存在，年輕人自然會從內心深處產生對自己國家和民族的自信。

當然，也可以說是當今世界不夠好，沒有對中國青年形成足夠的吸引力。2008年世界金融危機後，西方世界確實面臨很多挑戰。經濟增長乏力，難民危機更讓歐洲矛盾爆發，社會騷亂、恐怖襲擊時有發生；美國社會的種族問題、槍械氾濫問題、搶劫治安問題等等，都戳破了年輕人對西方的美好想象。其他第三世界國家發展緩慢，社會問題叢生，更促使中國年輕人認識到國家自身發展的成功和可貴。

今天的世界正處在民主低潮期，西方民主國家紛紛遭遇社會困境，美國民粹崛起，走向封閉保守；英國脫歐難脫，陷入民主陷阱；法國、德國被湧入的難民搞得社會矛盾頻發；民主引發的中東亂局不可收拾，全世界都在反思民主體制可能存在的問題，連提出「歷史終結論」的福山（Francis Fukuyama）亦對美式民主提出質疑。這一思潮亦影響今天的中國年輕人，再遇上香港反修例示威風波，讓他們能夠更理性地認識中國自己的文化與西方的「自由民主」。

顯然，與1980年代蘇聯的沒落和西方的欣欣向榮不同，今天的世界局勢是，中國正在崛起，西方正在應對困局。現實是最有力的意識形態宣傳，在不同的世界現實中，自然會形成不同的價值取向。蘇聯在1980年代造就「崇美派」，中國在今天崛起「小粉紅」，兩者都有其實事求是的現實邏輯，世人不難理解其中的奧義。