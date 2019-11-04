三大疑點　中央候補委員任學鋒突離世另有隱情？

11月3日深夜重慶媒體發佈消息稱「據重慶市任學鋒同志治喪工作小組消息，中共重慶市委副書記任學鋒同志近日因病醫治無效，不幸離世，享年54歲。任學鋒同志曾任天津市副市長，廣東省委常委、廣州市委書記，廣東省委副書記。」。

在中共十九屆四中全會剛剛落幕之際，作為中候補的任學鋒逝世的消息令外界深感突然，官方簡短的聲明難以打消輿論的疑慮，一些流傳出來的消息，認為其死亡存在疑點。事實上，中共官方披露的消息似乎已經暗示了任學鋒死亡的不同尋常。

在重慶地方媒體發佈的消息中，任學鋒的離世時間並不明確。（VCG）

且不說這則消息的發佈時間選擇在深夜時分，單是通報任學鋒的離世時間就顯的比較低調。此前但凡中共黨政官員離世在官方的報道中，重要政治人物的離世時間報道多精確於某天甚至某時某分，即使不是黨和國家領導人也會有具體日期通報。但是此次，重慶當地媒體對任學鋒逝世給出的時間卻只是使用了語焉不詳的「近日」這樣一個比較籠統的說法。按照其通報所稱，任學鋒因病醫治無效逝世，似應有更明確的時間記錄，而官方通報反其道而行之，其中原因令人不解。

此前輿論已有整理， 10月26日，即中共十九屆四中全會召開前夕，官方報道任學鋒還在出席重慶市委會議，不過在11月1日的重慶市委常委擴大會議上卻罕有缺席。稍後的11月3日深夜即通報離世消息。也即是說任學鋒的離世時間寬泛而言就是在過去的一周之內。鑑於任學鋒的政治身份，以及期間中共政壇的政治活動，任學鋒的離世不排除有時間點敏感的可能性。

與此同時，網上流傳出一份訃告稱，任學鋒是在2019年10月31日辭世。當日正值4天的中共十九屆四中全會閉幕之時，照理說作為中候補的任學鋒理應出席。

內地網上流傳的訃告顯示，任學鋒告別儀式今日（4日）上午8時在北京昌平殯儀館舉行，死亡時間為10月31日。（網上圖片）

其二，任學鋒的遺體告別式是在11月4日上午的北京昌平殯儀館舉行的，地點並非重慶，說明他大概率是在四中前抵京，否則不必要千里迢迢運往北京；其次，非按照常規在更大更具政治象徵意義的八寶山殯儀館舉行遺體告別，惹人懷疑是否另有隱情。根據規定，中共官員在離世後達到縣級以上的官員即可安葬八寶山。但訃告所稱任學鋒在北京昌平殯儀館舉行遺體告別。相對八寶山這個中共黨員幹部的「紅色」榮譽安身之所，昌平殯儀館則多少帶有負面的政治色彩。

例如曾在六四運動中扮演爭議角色的北京原市委書記陳希同在1995年因鉅額貪污而被捕定罪，2013年陳希同病故後未能在八寶山也是在昌平殯儀館遺體火化。此外，被中共稱之為「六四事件」幕後黑手的陳子明的追悼會也是在北京昌平殯儀館舉行。雖然，任學鋒生前並未有消息或動作指向其有政治問題，但這一明顯不符合常規的安葬禮節則給了輿論遐想的空間。

任學鋒告別儀式在北京昌平殯儀館舉行，而並非在八寶山。（網上圖片）

第三點，重慶官方通告消息對任學鋒的稱謂無變化。任學鋒逝世前，其職務並未有異動，10月26日以及10月24日還密集參加會議及會見企業代表，似乎一切正常。離世後，中共官方的通報仍稱其為「同志」，可見其組織關係仍在中共黨內。大致可以判斷，其離世前至少不存在外界所傳因本人政治問題而被開除黨籍的情況出現。當然，這也並不排除他可能另涉其他問題，不足以接受頂格處理。

在任學鋒辭世時間模糊通報後，至今，官方仍未刊發關於任學鋒遺體告別的消息，這樣一種低調處理的手法更加深了輿論的好奇。不過可以肯定的是，隨着任學鋒的辭世，重慶官場也將會迎來一次重量級調整。