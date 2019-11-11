成龍越南行程被取消　中美「市場武器化」蔓延全球？

成龍原定10日去河內參加公益團體「越南微笑行動」的30周年慶祝活動，但越南網民指成龍支持中國的「九段線」主張，數千人在網上表示反對他到越南參加慈善活動，結果主辦方宣布取消成龍行程。此舉被視為中越關係繃緊的跡象。

電影、手機、汽車一概遭殃

不過有評論認為，外媒報道越南新聞時，經常有誇大其辭之嫌。例如路透社引述越南外交部副部長黎淮忠，指越南考慮就南海主權爭議尋求「仲裁及訴訟」，《多維新聞》則稱根據越南傳媒內容，其實該名官員也有「四平八穩」的言論，希望以和平談判解決爭端，不希望競爭壓倒合作。

儘管如此，越南的而且確「武器化」其市場力量，無懼表達「越南有權不高興」。除了成龍被拒諸門外，越南電影局10月13日下令，停止放映動畫電影《長毛雪寶》。原因是片中出現南海「九段線」地圖畫面。其後越媒又報道，官方以同一理由，揚言查禁中國製手機和汽車導航系統。

越南在南海開採石油已有多年。（Reuters）

威脅歸威脅，行動歸行動，事實是中越關係稍為緊張後，最近看似有緩和跡象。例如中國「海洋地質8號」7月曾經駛入越南控制的南海水域，並曾與越南海警船隻對峙，10月底離開。另外，越南於11月確定參與中國主導的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），猶如在經貿領域對北京投下信任一票。

美國慣於動用經濟力量以本傷人

由事件發生時序來看，越南自5月以來，在萬安灘海域開展單方面油氣鑽探作業，其後中方勘探船於7月駛入越方所控制水域，接下來就是上述越南一連串「表達不高興」的行徑，最終中方勘探船離開，而越南則加入中方的區域經貿規劃，各有所獲。

由此可見，越南的「市場武器化」很有可能是談判手段，藉此從其他方面爭取籌碼。實則所謂「市場武器化」，就是不再經濟歸經濟，政治歸政治，而是利用自身的經濟實力懲罰對手，迫使對方於其他議題作讓步。這種手法其實一直存在，不過時值中美貿易戰，其使用密度、強度和曝光率驟然急升。

美國是戰後世界第一強國，至今仍是第一大經濟體和消費市場，貿易政策稍為調整，就能扶持或重擊特定經濟體。講扶持一面，40年前中國改革開放初期順利，部份建基於中美和解，華府開啟西方陣營的技術、資本和市場大門；相比之下，伊朗和朝鮮之類受制裁經濟體則未至政權更替，但長年生計動蕩。

討價還價手段？新冷戰爆發？

中國的「市場武器化」則未如美國般「系統化」，動用了也好像自然而然，反而經常成為頭條新聞，引人注目。

遠有2016年，北京不滿韓國引入美國的薩德導彈防禦系統，舉國上下發動「限韓令」，韓國明星、百貨集團、免稅店等無一倖免，對外貿易損失慘重；近有加拿大去年應美國要求，以違反伊朗禁運令為由，拘捕華為副董事長孟晚舟，北京一度發動「限加令」，以食安理由禁止進口加拿大豬肉和牛肉。

有趣的是，相比美國「理所當然地」制裁他國，「長臂管轄」其他經濟體，中國由始至終從未承認「限韓」或「限加」，一般都以國民自發情緒或技術安全問題，解釋事態發展。可是一旦各國習慣「市場武器化」，也許終有一日任何一國都毋須冠冕堂皇的理由了。

幸好迄今為止，不論是越南抑或中美，各國都不是如冷戰般尤形敵對陣營，基於意識形態而互相封鎖，而是將「市場武器化」用作討價還價的手段。否則如新冷戰來臨，敵對陣營各自築起政經和軍事壁壘，屆時經濟封鎖將會是持續敵意下的常態，「市場武器化」作為形容「非常規手段」的詞彙，也會隨之失去意義而消失。