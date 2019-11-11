【11.11】《環時》胡錫進：堅決支持港警開槍擊倒圍攻他的暴徒

有市民今天（11日）發起「11.11」黎明行動「三罷」。早上7時許，西灣河突然傳出三下槍聲，有傷者滿胸鮮血被抬上救護車。事後警方發新聞稿，證實有警員開槍射中一名男子。 內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進事後在微博發文，表示堅決支持港警開槍，擊倒圍攻他並試圖奪槍的暴徒。

胡錫進表示，堅決支持港警開槍擊倒圍攻他並試圖奪槍的暴徒。（微博）

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胡錫進表示，作為一名媒體人，堅決支持這名港警開槍擊倒圍攻他的暴徒。他又稱，今天早上香港激進示威者在全城設置路障，破壞地鐵，強行製造全程「三罷」，並與警察激烈衝突。「他們已成赤裸裸的暴徒。」

胡錫進指，事件中的這名警察一人面對多名暴徒，面臨被奪槍、遭暴打的威脅。他顯然在警告那名有奪槍動作的黑衣蒙面暴徒不得靠近，但後者無視警告。警察開槍回擊現場暴徒的圍攻，也向香港其他暴徒發出明確信號，他們圍攻警察是要承擔包括被現場擊斃等各種法律風險的。

胡錫進表示，堅決支持港警開槍擊倒圍攻他的暴徒。（資料圖片）

胡錫進批評，「香港當地一些媒體和西方媒體把今天的報導焦點全都集中在這名警察開槍上，淡化暴徒的違法犯罪惡行。這樣的輿論引導令人感到噁心。」

胡錫進又稱，要對香港的警察說，什麼都不用怕，堅決依法捍衛香港的法治秩序，強起來，硬起來。「你們戰鬥在一線，但你們一點都不孤獨。你們的身後不僅有愛國愛港的廣大香港民眾和全國民眾，更有國家的武警部隊和解放軍駐港部隊，在必要時他們隨時可以按照基本法規定進入香港直接增援你們。暴徒翻不了天。西方勢力在香港同樣翻不了天，香港的天與地不是他們的。」